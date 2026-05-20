BITKA ZA PRVI EVROPSKI TROFEJ U SEZONI: Frajburg i Aston Vila pišu istoriju
Osvajač prvog evropskog trofeja ove sezone biće poznat večeras posle finala Lige Evrope.
Od 21 čas u Istanbulu na stadionu Bešiktaša igraju nemački Frajburg i engleska Aston Vila.
Aston Vila je do finala stigla sa sedam pobeda u ligaškom delu, uz jedan poraz. Frajburg je imao pet pobeda, dva remija i jedan poraz.
FRAJBURG - ASTON VILA
Stadion: Bešiktaš arena
Sudija: Fransoa Leteksije (Francuska)
FRAJBURG: Atubolu - Kibler, Ginter, Linhart, Troj - Egeštajn, Hefler - Beste, Manzambi, Grifo - Matanović
ASTON VILA: Martinez - Keš, Konsa, Tores, Dinj - Lindelef, Tilemans, Mekgin, Rodžers, Buendija - Votkins
Frajberg ima priliku da prvi put u istoriji kluba osvoji trofej u Evropi. Sa druge strane, Aston Vili ne bi bio prvenac, ali se dosta paučine nakupilo na njihov trofej. Tim iz Birmingema je 1982. godine bio šampion Evrope, a osvojio je tada i Superkup.
Biće ovo prilika i da Unaj Emeri peti put osvoji ovaj trofej. Španski stručnjak je tri puta uzeo trofej sa Seviljom, jednom sa Viljarealom, a sada će pokušati i sa Aston Vilom.
Tok meča