Osvajač prvog evropskog trofeja ove sezone biće poznat večeras posle finala Lige Evrope.

Od 21 čas u Istanbulu na stadionu Bešiktaša igraju nemački Frajburg i engleska Aston Vila.

Finale Lige Evropa 2026 Frajburg - Aston Vila

Aston Vila je do finala stigla sa sedam pobeda u ligaškom delu, uz jedan poraz. Frajburg je imao pet pobeda, dva remija i jedan poraz.

Finale Lige Evrope FRAJBURG - ASTON VILA Stadion: Bešiktaš arena Sudija: Fransoa Leteksije (Francuska) FRAJBURG: Atubolu - Kibler, Ginter, Linhart, Troj - Egeštajn, Hefler - Beste, Manzambi, Grifo - Matanović ASTON VILA: Martinez - Keš, Konsa, Tores, Dinj - Lindelef, Tilemans, Mekgin, Rodžers, Buendija - Votkins

Frajberg ima priliku da prvi put u istoriji kluba osvoji trofej u Evropi. Sa druge strane, Aston Vili ne bi bio prvenac, ali se dosta paučine nakupilo na njihov trofej. Tim iz Birmingema je 1982. godine bio šampion Evrope, a osvojio je tada i Superkup.

Biće ovo prilika i da Unaj Emeri peti put osvoji ovaj trofej. Španski stručnjak je tri puta uzeo trofej sa Seviljom, jednom sa Viljarealom, a sada će pokušati i sa Aston Vilom.