ČELNICI PARTIZANA KAO RETKO KADA NASMEJANI: Slika koja obilazi Srbiju! Ovo je razlog velike sreće crno-belih
Čelni ljudi Partizana nisu imali previše razloga za radost u prethodnom periodu.
Serija loših rezultata dovela je crno-bele na treće mesto u Super ligi Srbije, što uz finansijske probleme sa kojima se klub iz Humske svako malo susreće, čini ne baš previše razloga za optimizam.
Ipak, u iščekivanju skupštine koja bi mogla mnogo toga da promeni, malo dobrih vesti stiglo je u Humsku. I to sa Banovog brda.
Ekipa Teleoptika, filijale Partizana, osvojila je duplu krunu prvi put u istoriji kluba, a prvi trofej posle 20 godina. Teleoptik u ovoj sezoni nema poraz.
"Optičari" su osvojili Kup Srbije na teritoriji Beograda, a prethodno su osvojili titulu i plasirali se u Prvu ligu Srbije.
Teleoptik, predvođen trenerom Markom Jovanovićem, savladao je na stadionu Čukaričkog Budućnost iz Dobanovaca sa 3:0.
Golove su postigli Popović Janković i Martinović u periodu od 70. do 80. minuta.
Trijumf "Optičara" pratili su uživo čelni ljudi Partizana. Bili su tu Rasim Ljajić, Predrag Mijatović, Danko Lazović, trener prvog tima Srđan Blagojević, kao i direktori omladinske škole Nenad Marinković i Miralem Sulejmani.