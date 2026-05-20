Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Čelni ljudi Partizana nisu imali previše razloga za radost u prethodnom periodu.

Serija loših rezultata dovela je crno-bele na treće mesto u Super ligi Srbije, što uz finansijske probleme sa kojima se klub iz Humske svako malo susreće, čini ne baš previše razloga za optimizam.

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Ipak, u iščekivanju skupštine koja bi mogla mnogo toga da promeni, malo dobrih vesti stiglo je u Humsku. I to sa Banovog brda.

Ekipa Teleoptika, filijale Partizana, osvojila je duplu krunu prvi put u istoriji kluba, a prvi trofej posle 20 godina. Teleoptik u ovoj sezoni nema poraz.

"Optičari" su osvojili Kup Srbije na teritoriji Beograda, a prethodno su osvojili titulu i plasirali se u Prvu ligu Srbije.

Teleoptik, predvođen trenerom Markom Jovanovićem, savladao je na stadionu Čukaričkog Budućnost iz Dobanovaca sa 3:0.

Golove su postigli Popović Janković i Martinović u periodu od 70. do 80. minuta.