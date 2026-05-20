Evropska kuća fudbala (UEFA) usvojila je radikalne promene koje će stupiti na snagu od 2028. godine.

Nakon detaljne analize postojećih formata UEFA takmičenja za muške reprezentacije i opsežnih konsultacija sa svim članicama UEFA, potvrđen je novi koncept koji će biti primenjen nakon UEFA EURO 2028.

-Novi formati unaprediće takmičarsku ravnotežu, smanjiti broj nevažnih utakmica, ponuditi atraktivnije i dinamičnije takmičenje navijačima, uz istovremeno obezbeđivanje fer šanse za kvalifikaciju svim timovima i bez dodavanja novih termina u međunarodni kalendar. Sveukupno, ove promene povećaće vrednost UEFA fudbala reprezentacija i veoma se radujemo implementaciji novih sistema takmičenja - kazao je Aleksandar Čeferin, predsednik Uefe.

U novoj strukturi, UEFA Liga nacija (UNL) će od izdanja 2028/29 preći sa trenutne četiri lige na tri lige sa po 18 timova. Svaka liga biće sastavljena od tri grupe sa po šest timova, koji će odigrati šest utakmica protiv pet različitih protivnika: kod kuće ili u gostima protiv timova iz različitih šešira, te kod kuće i u gostima protiv protivnika iz istog šešira. Kako učestvuje 55 timova, Liga C će sadržati jednu grupu sa sedam timova, čiji će kalendar početi jedan reprezentativni termin ranije.

Četvrtfinale, Fajnal-for i baraži za promociju/ispadanje upotpuniće format bez promena.

Evropske kvalifikacije će takođe imati višestepenu strukturu: Liga 1, sastavljena od 36 timova iz UNL Liga A i B, i Liga 2, sastavljena od preostalih 18 (ili 19) timova UNL-a.

U Ligi 1 biće tri grupe od po 12 timova raspoređenih iz tri šešira sa po 12 timova. Svaki tim će igrati šest utakmica kod kuće ili u gostima protiv šest različitih protivnika, po dva iz svakog šešira, slično formatu UEFA klupskih takmičenja. Liga 2 biće organizovana identično kao UNL Liga C, sa tri grupe od po šest timova (ili jednom grupom od sedam).

Iako će se domaćini direktno kvalifikovati na završni turnir, oni će učestvovati u Evropskim kvalifikacijama sa ciljem povezanim sa njihovom pozicijom u narednom izdanju UEFA Lige nacija. Najbolje rangirani timovi iz svake grupe Lige 1 direktno će se kvalifikovati, dok će preostala mesta biti dodeljena kroz sistem baraža, koji će garantovati fer šansu za plasman i timovima iz Lige 2.

Koncept će biti dodatno razrađen tokom narednih meseci pre nego što bude podnesen na konačno odobrenje detaljnog formata na narednom sastanku Izvršnog komiteta u septembru.

