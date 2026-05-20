Španski fudbaler Fermin Lopes propustiće predstojeće Svetsko prvenstvo pošto je slomio kost u desnom stopalu.

"Operacija je dobro prošla i radujem se što ću se na teren vratiti jači, psihički i fizički. Život i fudbal mogu biti surovi kada najmanje očekujete ili zaslužujuete. Ali morate prihvatiti da je to deo putovanja", naveo je Lopes danas na Instagramu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Nije poznato kada će se 23-godišnji fudbaler vratiti na teren.

"Ovo mi je teško palo, ali ovo je još jedan izazov u mojoj karijeri koji ću prevazići, u to možete biti sigurni. Sada je vreme da od kuće podržim reprezentaciju i saigrače", naveo je Lopes.

Očekivalo se da će Lopes biti izabran u reprezentaciju Španije za Svetsko prvenstvo koje se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Španija će igrati u Grupi H protiv Zelenortskih Ostrva, Saudijske Arabije i Urugvaja.

Lopes je ove sezone odigrao 48 utakmica za Barselonu u svim takmičenjima i postigao je 13 golova uz 17 asistencija.

Odigrao je 28 minuta na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj 2024. godine na kome je Španija trijumfovala.

Iste godine osvojio je i zlatnu olimpijsku medalju u Parizu. ;Postigao je šest golova na Olimpijskim igrama, uključujući i dva u finalu protiv domaćina Francuske (5:3 posle produžetaka).