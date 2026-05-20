"Ponekad u životu sve ispadne baš onako kako si želeo. Ponekad se sve raspadne. Oduvek je bilo i uvek će biti crno-belo. Posle 20 godina, više od 500 utakmica, stotina golova i asistencija, moje putovanje je došlo do kraja. Svi smo se nadali boljem završetku, ali mogu ponosno da kažem da sam se i u ovim teškim vremenima uvek časno borio za Partizan. Ovaj stadion je postao moj dom, a Partizan deo moje porodice. Nisam mogao da zamislim da igram bilo gde posle Partizana. Zato na svojoj poslednjoj utakmici kao fudbaler želim svakog od vas da pogledam u oči. Želim da vam zahvalim za ljubav i podršku koju ste mi pružali svih ovih godina. Poslednji put ću istrčati na ovaj teren, čuti vašu pesmu i obući ovaj sveti dres. Pridruži se u mom poslednjem plesu", poručio je Natho.