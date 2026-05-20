NAVIJAČI PARTIZANA ĆE SA SUZAMA U OČIMA GLEDATI OVAJ VIDEO... Sve pršti od emocija, Natho potvrdio da je kraj, ovako će izgledati njegov poslednji ples!
Fudbaleri Partizana će u okviru poslednjeg kola Superlige Srbije odmeriti snage sa ekipom Radnika iz Surdulice, a ovaj susret ostaće upamćen po velikom emotivnom značaju jer će to biti poslednji meč u karijeri iskusnog Bibrasa Natha.
Iako je Izraelac još ranije najavio da će po završetku sezone napustiti Humsku, sada je potvrdio da planira potpuno povlačenje iz fudbala, čime će utakmica protiv Surduličana zvanično označiti kraj njegovog dugogodišnjeg profesionalnog puta.
"Ponekad u životu sve ispadne baš onako kako si želeo. Ponekad se sve raspadne. Oduvek je bilo i uvek će biti crno-belo. Posle 20 godina, više od 500 utakmica, stotina golova i asistencija, moje putovanje je došlo do kraja. Svi smo se nadali boljem završetku, ali mogu ponosno da kažem da sam se i u ovim teškim vremenima uvek časno borio za Partizan. Ovaj stadion je postao moj dom, a Partizan deo moje porodice. Nisam mogao da zamislim da igram bilo gde posle Partizana. Zato na svojoj poslednjoj utakmici kao fudbaler želim svakog od vas da pogledam u oči. Želim da vam zahvalim za ljubav i podršku koju ste mi pružali svih ovih godina. Poslednji put ću istrčati na ovaj teren, čuti vašu pesmu i obući ovaj sveti dres. Pridruži se u mom poslednjem plesu", poručio je Natho.
Učinak Natha u dresu Partizana (po sezonama)
2019/20
Utakmice: 32
Golovi: 11
Asistencije: 8
2020/21
Utakmice: 41
Golovi: 15
Asistencije: 9
2021/22
Utakmice: 46
Golovi: 11
Asistencije: 13
2022/23
Utakmice: 44
Golovi: 13
Asistencije: 12
2023/24
Utakmice: 43
Golovi: 10
Asistencije: 11
2024/25
Utakmice: 39
Golovi: 12
Asistencije: 10
2025/26
Utakmice: 38
Golovi: 10
Asistencije: 11
UKUPNO (2019–2026)
Utakmice: 283
Golovi: 82
Asistencije: 74
Gol + asistencija: 156