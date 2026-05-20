Fudbal
FUDBALERKE POPUT FUDBALERA: Crvena zvezda osvojila treću uzastopnu duplu krunu
Slušaj vest
Fudbalerke Crvene zvezde osvojile su večeras titulu u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Staroj Pazovi pobedile ekipu Spartaka iz Subotice sa 2:0.
Crveno-bele su povele u 78. minutu golom Sofije Sremčević sa penala, da bi konačan rezultat postavila Iva Miladinović u 86. minutu.
Zvezdi je ovo četvrta titula u nacionalnom Kupu, a šampionke Srbije osvojile su ukupno treću uzastopnu "duplu krunu".
Reaguj
Komentariši