Slušaj vest

Naslednik britanskog prestola pratio je meč sa tribina zajedno sa hiljadama navijača, a kamere su u više navrata hvatale njegove burne reakcije, skakanje, aplauze i slavlje posle ključnih trenutaka utakmice.

1/5 Vidi galeriju Princ Vilijam - veliki navijač Aston Vile! Foto: Mark Enfield/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mark Enfield / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je sudija odsvirao kraj utakmice, Vilijam je ustao sa osmehom od uha do uha i zajedno sa navijačima proslavio jedan od najvećih uspeha Aston Vile u modernoj istoriji - osvajanje trofeja u Ligi Evrope.

Snimci njegovog slavlja momentalno su postali viralni na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali kako princ "nije mogao da sakrije pravog navijača u sebi".

Aston Vila već godinama ima posebno mesto u srcu princa Vilijama. Iako je mogao da izabere neki od najtrofejnijih klubova Engleske, svojevremeno je objasnio da nije želeo da navija za tim koji svi podržavaju.

"Nisam želeo da budem deo priče gde svi navijaju za iste klubove. Hteo sam tim sa emocijom, istorijom i navijačima koji stvarno žive za klub" - rekao je ranije Vilijam.

Princ često posećuje utakmice Aston Vile, a više puta je priznao da ga rezultati kluba umeju ozbiljno da pogode ili obraduju. Poznat je i po tome što sa decom prati mečeve i redovno komentariše dešavanja u Premijer ligi.

Posle velikog trijumfa u Evropi, oduševljeni navijači Aston Vilemasovno dele snimke princa Vilijama sa tribina.