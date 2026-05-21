O lošim odnosima između Danija Karvahala i trenera Alvara Arbeloe šuškalo se već duže vreme, ali poslednji potez legendarnog kapitena Real Madrida dodatno je podgrejao priče o ozbiljnom raskolu unutar svlačionice "kraljevskog kluba".

Legendarni kapiten, koji posle više od dve decenije napušta Real i ostavlja iza sebe impresivnih 450 utakmica i čak 27 trofeja, organizovao je oproštajnu večeru u Madridu. Na događaj su bili pozvani gotovo svi saigrači i deo stručnog štaba, ali jedan detalj izazvao je pravu buru – trener Alvaro Arbeloa nije bio među gostima.

Ovaj potez španski mediji tumače kao otvoreni znak da su odnosi između Karvahala i trenera potpuno pukli.

Legenda Real Madrida - Dani Karvahal

Već mesecima se spekuliše da između njih dvojice vlada hladan rat i da gotovo ne komuniciraju, a sve je kulminiralo slabijom minutažom kapitena i njegovim statusom u timu nakon promene na klupi.

Sezona bez trofeja dodatno je otvorila pukotine u svlačionici Reala, gde navodno postoje tenzije i između pojedinih zvezda i stručnog štaba.

Španski mediji podsećaju da je Arbeloa ranije pokušavao da ublaži situaciju, tvrdeći da nema ličnih problema sa kapitenom i da su odluke o timu bile isključivo sportske prirode, ali poslednji potez Karvahala mnogi vide kao jasnu poruku i konačan razlaz.