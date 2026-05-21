Slušaj vest

Trener fudbalera Aston Vile Unaj Emeri rekao je, posle osvajanja trofeja u Ligi Evropa, da je od igrača tražio da pokažu želju i ozbiljnost u tom takmičenju i da su oni to uradili.

Fudbaleri Aston Vile osvojili su sinoć titulu u Ligi Evropa, pošto su u finalu u Istanbulu na "Bešiktaš parku" pobedili Frajburg sa 3:0.

"Ovo je zaista nešto fantastično. Ove godine smo igrali veoma ozbiljno. Fokusirano. Govorio sam igračima da nam je potrebna želja u ovom takmičenju, ozbiljnost, da pokažu na terenu da su protagonisti. I oni su to uradili. Ovo finale je potvrda da napredujemo", rekao je Emeri posle finala, preneli su britanski mediji.

1/5 Vidi galeriju Finale Lige Evropa 2026 Frajburg - Aston Vila Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia, Ralf Brueck / imago sportfotodienst / Profimedia

Emeriju je ovo peti trofej u Ligi Evropa, nakon što je tri puta slavio sa Seviljom (2014, 2015. i 2016. godine), dok je sa Viljarealom slavio 2021. godine.

"Svaki put kada sam bio uspešan u ovom takmičenju bili su mi potrebni dobri igrači. Veoma sam zahvalan igračima, oni prate naše ambicije, oni su protagonisti na terenu. To je razlog zašto se ne osećam kao kralj u ovom takmičenju. Osećam se zaista zahvalno, zajedno smo kraljevi", rekao je Emeri.

Aston Vili je ovo prvi veliki evropski trofej nakon 1982. godine, kada je osvojila titulu klupskog prvaka Evrope.

"Nakon što je 1982. godine klub osvojio Kup šampiona, ovo je bilo nešto što im je nedostajalo - navijači i trofej. Osvajanje ovog trofeja nas čini toliko srećnim, ali nećemo stati", istakao je Emeri.

Kapiten Aston Vile Džon Mekgi je rekao da je veče u Istanbulu najponosnije veče u njegovoj karijeri.

"Sa ovim trenerom na čelu je sve moguće... Ponos koji sam osećao pri rezultatu 3:0 na deset minuta pre kraja, nešto je što ne mogu da opišem", rekao je on.

Aston Vili je do kraja sezone ostala još jedna utakmica, u gostima protiv Mančester sitija, u poslednjem kolu Premijer lige.