Pred Mančester sitijem je burno leto! Sve glasnije spekulacije o odlasku španskog stratega Pepa Gvardiole izazvale su pravi zemljotres u klubu i pokrenule lavinu promena koje bi mogle potpuno preoblikovati tim sa Etihada.

Vest da bi Gvardiola mogao da napusti Siti odjeknula je u engleskim medijima neposredno pre nego što je klub matematički ostao bez titule, a već se uveliko priča o njegovom mogućem nasledniku. Kao jedno od imena koje se najčešće spominje ističe se bivši trener Čelsija Enco Mareska, koji je ranije radio upravo kao Gvardiolin saradnik.

U Mančesteru se, prema pisanju ostrvskih medija, priprema ozbiljna čistka – i to ne samo na klupi, već i u igračkom kadru.

Prvi na listi potencijalnih odlazaka je mladi krilni fudbaler Savinjo. Klub je navodno spreman da ga proda za više od 50 miliona evra, uprkos tome što je ranije odbijena ponuda Totenhema od oko 70 miliona. Brazilac je prošao kroz promenljivu sezonu, obeleženu povredama i slabijom formom, pa je sve češće bio korišćen kao džoker sa klupe.

Ali to je tek početak.

Engleski mediji pišu da su već zabeleženi i prvi odlasci velikih imena – Bernardo Silva i Džon Stouns su se, navodno, već oprostili od kluba nakon osvajanja FA Kupa. Paralelno s tim, sve glasnije se govori o interesovanju Real Madrida za Rodrija, dok se u istom kontekstu pominje i Joško Gvardiol, za koga je čak stigla i ponuda na sto, prema španskim izvorima.

Ni tu nije kraj spekulacijama – Bajern navodno prati situaciju u vezi sa pojedinim igračima, dok se i Niko Gonzales dovodi u vezu sa odlaskom nakon što je izgubio mesto u rotaciji, uprkos važnim golovima u kup takmičenju.

Sve u svemu, Etihad bi ovog leta mogao da doživi potpunu rekonstrukciju.

Ako Gvardiola zaista napusti klub, jasno je da se ne menja samo trener – već počinje potpuno novo poglavlje Mančester Sitija.