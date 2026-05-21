Slušaj vest

Dolazak Žozea Murinja na klupu Real Madrida mogao bi da izazove velike promene u svlačionici madridskog giganta, a jedna od tema koja poslednjih dana privlači posebnu pažnju odnosi se na Dušan Vlahović.

Srpski napadač već duže vreme traži izlaz iz situacije u Juventus, a sada se njegovo ime sve češće povezuje sa jednim od najvećih klubova sveta.

Prema navodima španskih medija, Murinjo u Vlahoviću vidi idealno pojačanje za napad i igrača koji bi mogao da donese dodatnu konkurenciju u ekipi čija je glavna zvezda Kilijan Mbape.

1/30 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Iako Murinjo još nije zvanično predstavljen, njegov povratak na stadion Bernabeu navodno je već dogovoren. Portugalski stručnjak trebalo bi da potpiše dvogodišnji ugovor uz mogućnost produžetka saradnje, a već aktivno učestvuje u kreiranju tima za narednu sezonu.

Plan je potpuna rekonstrukcija ekipe. Prioritet je jačanje odbrane, kako na štoperskim pozicijama, tako i uz aut-linije, dok se istovremeno traži i novo rešenje u veznom redu. Među imenima koja se pominju nalaze se Morten Hjulmand iz Sporting, ali i Rodri iz Mančester siti.

Ipak, najveća pažnja usmerena je ka napadu. Iako Real već ima Mbapea i mladog Endrik, Murinjo smatra da timu nedostaje još jedan klasičan centarfor. Posebno jer je Gonzalo Garsija blizu prelaska u Borusija Dortmund. Upravo tu se otvara prostor za Vlahovića.

1/6 Vidi galeriju Žoze Murinjo Foto: Ricardo Rocha / Alamy / Profimedia, Diogo Faria Reis/Avant Sports / imago sportfotodienst / Profimedia, FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Prema informacijama španskog medija El Čiringito, Murinjo želi jaču konkurenciju u vrhu napada, a među opcijama koje razmatraju nalaze se Viktor Osimen i Vlahović. Osimen trenutno nastupa za Galatasaraj i iza sebe ima odličnu sezonu, ali bi njegov transfer bio znatno skuplji i komplikovaniji za realizaciju.

Sa druge strane, Vlahović predstavlja priliku koju u Madridu ne žele da propuste. Srpski reprezentativac ulazi u završnu fazu ugovora sa Juventusom, pa bi eventualni transfer mogao da bude finansijski znatno povoljniji za „Blankose“. Iako nije imao kontinuitet i pravi status u Torinu, bivši napadač Partizan i Fiorentina i dalje uživa veliko poštovanje na evropskom tržištu.

U Madridu veruju da bi upravo Murinjo mogao da vrati Vlahovića na nivo iz njegovih najboljih dana u Fiorentini, kada je važio za jednog od najubojitijih napadača Evrope i kada je Juventus za njega izdvojio čak 84,5 miliona evra. Portugalac navodno želi veću konkurenciju unutar ekipe, smatrajući da je upravo to ključ za povratak dominacije u Liga šampiona.

Potencijalni dolazak Vlahovića sigurno ne bi bio idealna vest za Mbapea, koji bi dobio ozbiljnog konkurenta za mesto u startnoj postavi. Isto važi i za Endrika, koji bi u tom slučaju morao da traži veću minutažu kroz druge uloge u napadu.