Slušaj vest

Golman Aston Vile Emilijano Martinez otkrio je da je slomio prst tokom zagrevanja pre finala Lige Evropa i pobede njegovog tima protiv Frajburga.

Aston Vila - Frajburg, Emilijano Martinez Foto: Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argentinac se povredio neposredno pre početka utakmice u Istanbulu, ali je uspeo da odigra ceo meč koji je Aston Vila dobila sa 3:0 i tako osvojila svoj prvi evropski trofej još od 1982. godine.

"Slomio sam prst tokom zagrevanja, ali svaka loša stvar donosi nešto dobro. Ovo sam radio celog života i nastaviću da radim. Da li je trebalo da brinem? Pa, nikada ranije nisam imao slomljen prst... To su stvari kroz koje morate proći i ponosan sam što branim Aston Vilu", rekao je Martinez posle utakmice, prenose britanski mediji.

Povreda takođe nije sprečila Martineza da se pridruži slavlju posle utakmice, skočivši među navijače Aston Vile, pre nego što je podigao trenera Unaija Emerija u vazduh.

Martinez je osvojio svako finale u kojem je igrao tokom svoje karijere, uključujući finale FA kupa, finale Svetskog klupskog prvenstva, dva Kupa Amerike i sada Ligu Evrope.

Beta

Ne propustiteFudbalMURINJOVA PRVA ŽELJA U REALU - DUŠAN VLAHOVIĆ! Sprema se senzacionalan transfer, ovo su svi detalji
profimedia-1037977463.jpg
FudbalTOTALNI RESET NA ETIHADU! Odlazak Guardiole pokreće lavinu transfera! Sprema se ozbiljna čistka na leto: Evo ko bi sve mogao da napusti klub!
profimedia-1099511764.jpg
FudbalPRINC VILIJAM U EKSTAZI! Aston Vila osvojila Evropu - naslednik krune poslao emotivnu poruku!
Princ Vilijam
FudbalNE MOGU OČIMA DA SE GLEDAJU! Oproštaj legendarnog kapitena otkrio duboke podele u Realu! Trener brutalno ponižen!
Dani Karvahal

00:30
Golčina Mandragore Juventusu Izvor: Arena Sport 1