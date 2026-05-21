Golman Aston Vile Emilijano Martinez otkrio je da je slomio prst tokom zagrevanja pre finala Lige Evropa i pobede njegovog tima protiv Frajburga.

Aston Vila - Frajburg, Emilijano Martinez

Argentinac se povredio neposredno pre početka utakmice u Istanbulu, ali je uspeo da odigra ceo meč koji je Aston Vila dobila sa 3:0 i tako osvojila svoj prvi evropski trofej još od 1982. godine.

"Slomio sam prst tokom zagrevanja, ali svaka loša stvar donosi nešto dobro. Ovo sam radio celog života i nastaviću da radim. Da li je trebalo da brinem? Pa, nikada ranije nisam imao slomljen prst... To su stvari kroz koje morate proći i ponosan sam što branim Aston Vilu", rekao je Martinez posle utakmice, prenose britanski mediji.

Povreda takođe nije sprečila Martineza da se pridruži slavlju posle utakmice, skočivši među navijače Aston Vile, pre nego što je podigao trenera Unaija Emerija u vazduh.

Martinez je osvojio svako finale u kojem je igrao tokom svoje karijere, uključujući finale FA kupa, finale Svetskog klupskog prvenstva, dva Kupa Amerike i sada Ligu Evrope.

Beta