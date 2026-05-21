Lautaro Martinez jedan je od najboljih igrača Intera, ali i Serije A i reprezentacije Argentine. Ipak, kako on sam kaže, njemu i nije toliko do fudbala. U velikom intervjuu koji je dao za slavnu Gazetu, Martinez je istakao kako jedva četa da završi karijeru i nestane.

- Svakako bih ovde želeo da završim karijeru. S porodicom sam srećan, imamo i restoran, deca idu u školu i imaju svoje prijatelje. Danas mi je teško da zamislim sebe negde drugdo. U fudbalu se nikad ne zna, ali ako me ne oteraju, ostaću ovde - rekao je on, pa je govorio o teškom odrastanju i svojoj baki Olgi koja mu je bila najveća podrška kad je bio dete:

- Nije dobro i to me dirnulo. Kad sam bio mali, čistila je školu u koju sam išao, a ja sam joj pomagao da brže završi. Žao mi je što smo sada daleko.

Zatim je u dahu nastavio...

- Otac se prekvalifikovao u medicinskog tehničara, a majka je radila kao kućna pomoćnica. Bilo nas je trojica braće i novca nikad nije bilo dovoljno. Sećam se osećaja gladi dok sam čekao večeru. Nismo mogli da plaćamo kiriju pa smo gotovo tri godine živeli kod prijatelja. Kad se setim, smešim se se. Bio sam srećan. Voleo bih ponovno da osetim te stvari koje su me oblikovale u čoveka.

Zanimljivo je to da je Lautaro igrao i košarku na visokom nivou, a onda je sa 15 godina konačno prelomio. Opredelio se za fudbal i otišao da ga igra u Rasingu. čak 600 kilometara od kuće.

- Nije bilo lako. Osećao sam melanholiju. Teško je kad si dečak i nemaš nikoga bliskog. Srećom, otac mi je dao snagu, želeo je da ostvarim njegov i svoj san.

Govorio je još malo o privatnim problemima.

- Imao sam mnogo privatnih problema, pogotovo van terena, pre nego što mi se rodila ćerka. Terapija mi je pomogla da se nosim s trenucima kada nisam davao golove. Ponekad sam sumnjao u sebe, jesam li još uvijek sposoban da igram fudbal, zaslužujem li da budem 'desetka' Intera. Zamislite dokle ljudski um može da ide. Shvatio sam da mi je potrebna podrška jer sam ulazio u tunel. I danas me prati klupski psiholog.

Najviše ga je dotukao neuspeh na Svetskom prvenstvu.

- Nakon finala Lige šampiona ne, ali nakon Svetskog klupskog prvenstva da. Mnogo sam patio. Ne kažem da sam tražio da odem, ali u sebi sam osećao da bih, ako stigne važna ponuda, možda... Bio sam uništen.

Za kraj, poručio je da u fudbalu posle karijere neće ostati.

- Neću ostati u fudbalu, to je okruženje koje mi se ne sviđa. Više nećete čuti za mene, nestaću - zaključio je Lautaro Martinez.

