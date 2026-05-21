Delije i koreografija u liku Svetog Simeona Mirotočivog na dan utakmice protiv Lila u šesnaestini finala Lige Evrope 2026

Koreografija Delija na revanš utakmici protiv Lila, u baražu za osmini finala Lige Evrope u Beogradu, bila je žestoka tema u Evropskom parlamentu u Strazburu.

Meč koji je održan 26. februara na Marakani, a koju je Lil rešio u svoju korist rezultatom 2:0, bio je pod lupom UEFA zbog koreografije na kojoj je ikona Svetog Simeona Mirotočivog iz manastira Studenica i poruka - Nek vas naša vera vodi do pobede!

Žestok govor

Nemački političar Tomaš Marijuš Frelih, koji predstavlja Alternativu za Nemačku održao je vruć govor u Evropskom parlamentu u Strazburu. Pominjući tradicionalne vrednosti i hrišćanstvo kojih se moderna Zapadna Evropa odrekla, Nemac je u jednom trenutku pomenuo koreografiju navijača Crvene zvezde sa utakmice protiv Lila, u Ligi Evrope.

Posle te utakmice Crvena zvezda je od strane UEFA kažnjena sa 40.000 evra. Konkretno, visina i razlog kazne nisu nikada detaljno precizirani, samo je Crvene zvezda sankcionisana "zbog neprimerenih poruka za sportski događaj koje su se pojavile na tribini". Ukupno, zbog propusta na tom meču, srpski klub je kažnjen ukupno sa 95.500 evra.

Prozivka UEFA

Govor Tomaš Marijuša Freliha postao je viralan na društvenim mrežama i doživeo je više miliona pregleda.

- Gospodine predsedniče! Kakav skandal, Crvena zvezda iz Beograda je kažnjena od strane UEFA sa 40.000 evra zbog koreografije ultrasa koji su prikazali pravoslavnu ikonu. Razlog - Ova koreografija krši reputaciju fudbala i UEFA, ako UEFA ima ikakvu reputaciju - govorio je Frojlih i nastavio:

- Dok UEFA aktivno promoviše kult "Black Lives Matter" i LGBT propagandu, sada nameće finansijske kazne na hrišćanske poruke. Ovo je ništa drugo do satanski potez. Tradicija, identitet i lokalni patriotizam su desničarske vrednosti - i upravo su one ono za šta je ultra pokret prvobitno bio. Nažalost, mnoge ultra grupe su prožete levicom. Propovedaju univerzalizam i bludnoću, ne shvatajući da su postali korisni idioti za komercijalne interese, globaliste i samu UEFA - upravo one sile koje nastoje da unište sve ono za šta se ultrasi zalaze.

- Pravi ultrasi nisu levičari. Delije, odani navijači Crvene zvezde Beograda, su uradili upravo ono što je trebalo. Ponosni su na svoje nasleđe i svoju veru. Ponosni su hrišćani - i ne boje se to da pokažu. To što UEFA kažnjava njih zbog ovoga je novi dno.

Tomaš Marijuš Frelih (Tomasz Froelich), nemački političar iz Alternative za Nemačku i poslanik Evropskog parlamenta izabran 2024. godine, jedan je od istaknutih predstavnika nove generacije evropskih suverenista. Kao bivši potpredsednik Mlade alternative, Frelih se u javnosti profilisao kao glasni kritičar briselske političke birokratije i zagovornik snažnijeg nacionalnog suvereniteta država članica.