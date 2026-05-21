Fudbaler Mančester sitija Erling Haland, čestitao je Arenalu na osvajanju titule šampiona Engleske.

Siti i Arsenal su se borili za trofej u engleskom prvenstvu do pretposlednjeg kola, budući da su "građani" remizirali protiv Bornmuta. Da su pobedili, poslednje kolo bi odlučivalo pobednika.

Erling Haland Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Napadač Sitija je čestitku "tobdžijama" napisao na svom nalogu na mreži „X“ i na taj način je sve iznenadio jer je čestitka stigla brzo pošto su mu se snovi o trofeju srušili.

"Nije kraj kojem smo se nadali, ali ćemo ovaj osećaj iskoristiti na pravi način naredne sezone. Svim navijačima Sitija koji su putovali uz nas ove sezone - hvala. Čestitke Arsenalu na tituli“, napisao je Norvežanin.

Arsenal je posle 22 godine osvojio titulu prvaka Engleske.

