ERLING HALAND POVUKAO POTEZ KOJI NIKO NIJE OČEKIVAO! Snovi mu se srušili, a on je uradio - OVO! Oglasio se i sve iznenadio porukom!
Fudbaler Mančester sitija Erling Haland, čestitao je Arenalu na osvajanju titule šampiona Engleske.
Siti i Arsenal su se borili za trofej u engleskom prvenstvu do pretposlednjeg kola, budući da su "građani" remizirali protiv Bornmuta. Da su pobedili, poslednje kolo bi odlučivalo pobednika.
Napadač Sitija je čestitku "tobdžijama" napisao na svom nalogu na mreži „X“ i na taj način je sve iznenadio jer je čestitka stigla brzo pošto su mu se snovi o trofeju srušili.
"Nije kraj kojem smo se nadali, ali ćemo ovaj osećaj iskoristiti na pravi način naredne sezone. Svim navijačima Sitija koji su putovali uz nas ove sezone - hvala. Čestitke Arsenalu na tituli“, napisao je Norvežanin.
Arsenal je posle 22 godine osvojio titulu prvaka Engleske.
