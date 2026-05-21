Selektor fudbalske reprezentacije Egipta Hosam Hasan objavio je danas spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Egipat će kao kapiten predvoditi Mohamed Salah, koji će napustiti Liverpul na kraju sezone posle devet godina. Salah je odigrao 115 utakmica za Egipat i postigao 67 golova.

Na spisku selektora Egipta je 27 igrača, a Hasan će svoj konačan spisak objaviti posle prijateljske utakmice protiv Rusije u Kairu 28. maja.

Egipat će poslednju proveru pred Mundijal imati 6. juna protiv Brazila u Klivlendu.

Reprezentacija Egipta će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi G sa Belgijom, Novim Zelandom i Iranom. Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula.

Na spisku Egipta su:

Golmani: Mohamed El Šenavi, Mostafa Šobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa;

Odbrana: Mohamed Hani, Tarek Ala, Hamdi Fati, Rami Rabija, Jaser Ibrahim, Hosam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatuh, Karim Hafez

Vezni red: Marvan Atija, Mohanad Lašin, Nabil Emad, Mahmud Saber, Ahmed Zizo, Emam Ašur, Mostafa Ziko, Mahmud Trezege, Ibrahim Adel, Haitam Hasan

Napadači: Omar Marmuš, Mohamed Salah, Aktaj Abdulah, Hamnza Abdelkarim.

Beta