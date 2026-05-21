Slušaj vest

Nenad Lalatović omiljen je i voljen od ogrmnog broja navijača, zbog svoje iskrenosti i neposrednosti drag je lik srpskoj sportskoj javnosti.

Uspeo je Nenad Lalatović da u teškim uslovima sa Novim Pazarom izbori plasman u plej-of, samim tim i sačuva status klubu u elitnom rangu domaćeg fudbala.

Nikada Nenad Lalatović nije krio da mu je privatan život mnogo važan, da bi voleo da pronađe srodnu osobu pored koje bi spokojno živeo. Duhovni mir pronašao je u Starom Rasu dolaskom u Novi Pazar, gde je redovan na bogosluženjima i liturgijama u manastiru Đurđevi Stupovi.

Čini se da je Nenadu Lalatoviću krenulo i kada je privatni život u pitanju, jer se skrasio pored Dragane, devojke sa kojom je u poslednje vreme i sa kojom se nedavno pomirio. Ponovo je popularni Lalat svojim prijateljima pokazao da uživa pored svoje lepše polovine.

Nenad Lalatović sa devojkom Draganom Foto: Printskrin

Podelio je Nenad Lalatović fotografiju na kojoj je zagrlio svoju Draganu, a u potpisu je stavio četiri emotikona u obliku crvenog srca.

1/13 Vidi galeriju Nenad Lalatović Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Kao što smo ranije pisali, lako bi mogla da se desi i svadba u narednim mesecima. Nenad Lalatović je na sedmom nebu i ne krije sreću.