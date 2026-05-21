Slušaj vest

Fudbalski savez Engleske (FA) potvrdio je danas da je pokrenuo istragu protiv Sautemptona zbog neovlašćenog špijuniranja rivala.

U FA su, kako prenose britanski mediji, naveli da dalje neće komentarisati ovaj slučaj, dok se ne procene svi dokazi.

Kako se navodi, FA je čekao da Engleska fudbalska liga (EFL) završi svoj proces vezan za ovu aferu pre nego što se uključi. ELF tokom saslušanja nije imao ovlašćenja da optuži pojedince, već samo klubove.

Nezavisna komisija EFL odbila je juče žalbu Sautemptona na izbacivanje iz finala baraža za plasman u Premijer ligu zbog neovlašćenog špijuniranja rivala.

Sautempton je prethodno izbačen iz finala baraža nakon što je taj klub priznao da je "neovlašćeno snimao treninge" tri svoja rivala u Čempionšipu.

Taj klub se pobedom nad Midlsbroom u polufinalnom dvomeču plasirao u finale baraža, u kom je u subotu trebalo da igra protiv Hal Sitija. Ipak, nakon ove odluke, Midlsbro će zameniti Sautempton i igrati protiv Hala za mesto u Premijer ligi u narednoj sezoni.

Sautemptonu su, takođe, oduzeta i četiri boda u Čempionšipu za sledeću sezonu.

Beta