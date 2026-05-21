Slušaj vest

AEK iz Atine osvojio je titulu u šampionatu Grčke, a ka trofeju i velikom uspehu ovaj klub vodio je srpski trener, Marko Nikolić.

U opširnom intervjuu za Mozzart Sport, Nikolić se dotakao brojnih zanimljivih tema, a uporedio je i titulu koju je sada osvojio sa onom koju je uzeo kao trener Partizana.

- Podseća me ova titula na titulu sa Partizanom! I to po mnogo čemu. Ova titula mi je sa te strane posebno draga, to sam rekao i grčkim novinarima. Do sada sam uvek govorio da mi je bez premca najdraža dupla kruna sa Partizanom, a ovu titulu bih mogao da stavim u istu ravan. Mnogo toga me je podsećalo na tu 2017, od tačke sa koje smo krenuli, preko toga kako smo rasli kao grupa, do načina na koji smo muški i sportski izdržali sve okolnosti oko nas. Mnogo je paralela i zato mi je ovaj uspeh sa AEK-om posebno drag, kao što je bilo 2017. godine - rekao je Nikolić, pa se osvrnuo i na neke govore iz svlačionice, konkretno na onaj pred meč sa Anderlehtom kada je izgovorio "Fight, believe, never give up", što je postala kultna rečenica:

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

- Prvo, ja taj film o uspehu, u kome se vide scene iz svlačionice, još nisam video, niti znam šta su puštali na semaforu. Moraću da im tražim da mi pošalju. Nikada se ne spremam, to je izašlo iz mene u trenutku. Ne pišem govore kod kuće, to se događa neposredno pred izlazak iz svlačionice. Moraš da kažeš ono što osećaš, par reči – kratko, brzo i koncizno, da podigneš nivo motivacije. Interesantno je da je taj govor naišao na neverovatan prijem. Ljudi vezani za AEK su to usvojili kao svoju filozofiju, kao aksiom. Napravili su zastave sa tim natpisom. Danas me zaustavljaju na ulici i viču: ’Coach, fight, believe, never give up’. To mi strašno prija.

Dotakao se i nekih govora gde je koristio i psovke.

- A dobro, ima i neakademskog rečnika, ima i mirnih i nemirnih poluvremena. To je deo posla. Nikada ne glumim, jer bi igrači to odmah prepoznali. To je jedina stvar koju ne smeš da radiš, da se foliraš. Moraš da uneseš iskrenu energiju - dodao je Nikolić.

U AEK-u igraju Srbi, Albanci, Hrvati... I svi su kao jedan!

- Te podele su samo za ljude koji u sportu ne učestvuju i koji žive u svojim zatvorenim svetovima. A kako bi drugačije trebalo da bude? Mi smo sportisti, normalni ljudi. Pričamo istim jezikom, dolazimo iz iste kulture, većina nas je rođena u istoj zemlji. Ta multikulturalnost naše ekipe je fenomenalna, za mene predstavlja novo i prelepo iskustvo. Ponosan sam na to kako su ti ljudi funkcionisali - istakao je Nikolić, pa dodao:

- Kako se Luka radovao Varginim golovima, kako Varga Lukinim, kako obojica Zinijevim... Cela klupa je letela preko terena. Zbog toga smo uzeli titulu. Da skratim filozofiju, to je to.

Kompletan intervju sa Markom Nikolićem možete pročitati na portalu Mozzart Sport.

BONUS VIDEO: