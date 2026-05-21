Dok milioni navijača širom Evrope prate svaki njegov potez na najvećim fudbalskim utakmicama, malo ko je znao kako zapravo izgleda život čuvenog francuskog arbitra van stadiona.

Čovek koji deli pravdu najboljim evropskim klubovima, Fransoa Leteksje, šokirao je javnost kada je otkrio čime se bavi u privatnom životu.

Francuski arbitar Fransoa Leteksje Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia, Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, Leteksje, koji je dobio ogromno poverenje UEFA da deli pravdu u finalu Lige Evrope, otkrio je da paralelno sa fudbalskom karijerom radi i kao – sudski izvršitelj! Vest je mnoge ostavila bez teksta, jer malo ko očekuje da čovek koji sudi najvećim zvezdama evropskog fudbala sutradan sedi u kancelariji i bavi se pravnim poslovima.

Francuski arbitar priznao je da mu upravo taj posao pomaže da ostane "normalan" i psihički stabilan uprkos ogromnom pritisku koji nosi suđenje velikih utakmica.

"Suđenje sada zauzima najveći deo mog vremena, ali mi drugi posao pomaže da zadržim balans i skrenem misli sa fudbala. Dan posle utakmice dolazim u kancelariju potpuno fokusiran na druge stvari", objasnio je Leteksje.

Njegova priča izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali da je retkost videti vrhunskog sportskog arbitra koji i dalje radi "običan posao".

Dok jedni smatraju da je to dokaz skromnosti, drugi su ostali zatečeni činjenicom da čovek koji odlučuje o milionskim sudbinama u evropskom fudbalu istovremeno vodi i potpuno drugačiji profesionalni život.

Arsenal Vest Hem faul na golmanu