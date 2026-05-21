Kazemiro je blizu prelaska u Inter Majami po isteku ugovora sa Mančester junajtedom, prenose američki mediji.

Navodi se da iskusni vezista želi da nastavi karijeru u klubu sa Floride i da su pregovori dve strane u završnoj fazi.

Ipak, realizaciju transfera trenutno komplikuju pravila MLS lige, pošto Los Anđeles Galaksi ima prioritetna prava za pregovore sa brazilskim reprezentativcem.

Kazemiro u dresu Mančester junajteda Foto: Steve Taylor/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema istim izvorima, Galaksi je prethodnih meseci vodio razgovore sa Kazemirovim predstavnicima i dostavio više ponuda.

Inter Majami u ovom trenutku nema slobodno mesto za igrača sa statusom najplaćenijeg fudbalera tima, pa bi eventualni ugovor morao da bude prilagođen pravilima lige.

Kazemiro je prošle sezone za Mančester junajted odigrao 33 utakmice kao starter i postigao devet golova.

Brazilski vezista je tokom karijere sa Real Madridom osvojio pet titula prvaka Evrope i upisao 84 nastupa za reprezentaciju Brazila.

Kurir Sport / Sportske.net

