Slušaj vest

Španski fudbaler Dani Pareho napustiće Viljareal na kraju sezone, saopštio je danas taj klub.

Pareho (37) je od 2020. godine član Viljareala, za koji je odigrao 269 utakmica i zabeležio 16 golova i 36 asistencija. On je sa Viljarealom osvojio Ligu Evrope 2021. godine i igrao polufinale Lige šampiona 2022.

"Dani Parejo privodi kraju svoju uspešnu avanturu kao fudbaler 'žute podmornice' posle šest nezaboravnih sezona. Vezista rođen u Madridu ostavio je trag i postao legenda kluba nakon što je odigrao 269 mečeva i postao deveti igrač sa najviše zvaničnih nastupa u istoriji Viljareala. Klub će mu odati poštovanje u poslednjoj utakmici sezone protiv Atletiko iz Madrida", navodi se na sajtu kluba.

Španski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Real Madrid, Kvins Park Rendžers, Hetafe i Valensiju.

Pereho je upisao četiri meča u dresu reprezentacije Španije.

Viljareal se nalazi na trećem mestu na tabeli španskog prvenstva sa 69 bodova, a u nedelju će dočekati Atletiko Madrid u poslednjem kolu.

Ne propustiteFudbalISPLIVALA NEVEROVATNA PRIČA O ČUVENOM ARBITRU! Deli pravdu na najvećim evropskim mečevima, a van terena - radi kao IZVRŠITELJ!
Fransoa Leteksje
FudbalSRBI, ALBANCI, HRVATI... SVI ZAJEDNO VODILI GRČKI TIM KA ISTORIJSKOM USPEHU! Marko Nikolić otvorio dušu i otkrio detalje iz svlačionice: "Te podele su..."
Marko Nikolić
FudbalHIT FOTKA NENADA LALATOVIĆA SA PRELEPOM CRNKOM! Osmeh od uva do uva - sjajni trener procvetao uz Draganu (FOTO)
Nenad Lalatović
FudbalDRAMA BEZ KRAJA! Zbog ŠPIJUNAŽE izbačeni iz baraža za Premijer ligu - klub na ivici katastrofe! Preti im novi, još brutalniji udar!
profimedia-1098466966.jpg

00:30
Golčina Mandragore Juventusu Izvor: Arena Sport 1