Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Španski fudbaler Dani Pareho napustiće Viljareal na kraju sezone, saopštio je danas taj klub.

Pareho (37) je od 2020. godine član Viljareala, za koji je odigrao 269 utakmica i zabeležio 16 golova i 36 asistencija. On je sa Viljarealom osvojio Ligu Evrope 2021. godine i igrao polufinale Lige šampiona 2022.

"Dani Parejo privodi kraju svoju uspešnu avanturu kao fudbaler 'žute podmornice' posle šest nezaboravnih sezona. Vezista rođen u Madridu ostavio je trag i postao legenda kluba nakon što je odigrao 269 mečeva i postao deveti igrač sa najviše zvaničnih nastupa u istoriji Viljareala. Klub će mu odati poštovanje u poslednjoj utakmici sezone protiv Atletiko iz Madrida", navodi se na sajtu kluba.

Španski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Real Madrid, Kvins Park Rendžers, Hetafe i Valensiju.

Pereho je upisao četiri meča u dresu reprezentacije Španije.

Viljareal se nalazi na trećem mestu na tabeli španskog prvenstva sa 69 bodova, a u nedelju će dočekati Atletiko Madrid u poslednjem kolu.