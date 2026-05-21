POVRATAK NOJERA, TU JE I ALEKSANDAR PAVLOVIĆ... Nemci objavili spisak za Svetsko prvenstvo: Koliko daleko može ova reprezentacija?!
Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Julijan Nagelsman objavio je spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, a najveće iznenađenje predstavlja povratak Manuela Nojera u nacionalni tim.
Golman Bajerna ranije je završio reprezentativnu karijeru posle Evropskog prvenstva 2024. godine, ali je ipak uvršten na konačan spisak za Mundijal i tako će nastupiti na petom Svetskom prvenstvu u karijeri.
Na spisku se nalaze i Kai Haverc, Florijan Virc, Nik Voltemade, Paskal Gros i Malik Tjav, dok među pozvanima nema Serža Gnabrija, koji je završio sezonu zbog povrede zadobijene u završnici Lige šampiona.
Poziv nije dobio ni Karim Adejemi, kao ni Robert Andrih, dok je izostavljen i Kris Firih, što je izazvalo reakcije dela nemačke javnosti zbog njegovih dobrih partija u Bundesligi tokom prethodne sezone.
Nagelsman je u tim uvrstio i mladog fudbalera Bajerna Lenarta Karla koji važi za jednog od najvećih talenata nemačkog fudbala.
Sastav reprezentacije Nemačke za Svetsko prvenstvo:
Golmani: Manuel Nojer, Oliver Baumann, Aleksander Nibel.
Odbrana: Josua Kimih (kapiten), Niko Šloterbek, David Raum, Jonatan Ta, Valdemar Anton, Antonio Ridiger, Nejtanijel Braun, Malik Tijao.
Vezni red: Džamal Musijala, Florijan Virc, Lenart Karl, Anđelo Štiler, Aleksandar Pavlović, Leon Gorecka, Liroj Sane, Feliks Nmeča, Nadim Amiri, Paskal Gros.
Napad: Kai Haverc, Deniz Undav, Džejmi Leveling, Nik Voltemade, Maksimilijan Bajer.
Nemačka će pripreme za Svetsko prvenstvo odraditi kroz prijateljske utakmice protiv Finske i Sjedinjenih Američkih Država, dok će na turniru igrati u grupi E sa selekcijama Kurasaa, Obale Slonovače i Ekvadora.
"Panceri" će prvi meč na šampionatu odigrati 14. juna protiv Kurasaa u Hjustonu.
