Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Julijan Nagelsman objavio je spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, a najveće iznenađenje predstavlja povratak Manuela Nojera u nacionalni tim.

Golman Bajerna ranije je završio reprezentativnu karijeru posle Evropskog prvenstva 2024. godine, ali je ipak uvršten na konačan spisak za Mundijal i tako će nastupiti na petom Svetskom prvenstvu u karijeri.

1/6 Vidi galeriju Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Instagram/manuelneuer, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Na spisku se nalaze i Kai Haverc, Florijan Virc, Nik Voltemade, Paskal Gros i Malik Tjav, dok među pozvanima nema Serža Gnabrija, koji je završio sezonu zbog povrede zadobijene u završnici Lige šampiona.

Poziv nije dobio ni Karim Adejemi, kao ni Robert Andrih, dok je izostavljen i Kris Firih, što je izazvalo reakcije dela nemačke javnosti zbog njegovih dobrih partija u Bundesligi tokom prethodne sezone.

Nagelsman je u tim uvrstio i mladog fudbalera Bajerna Lenarta Karla koji važi za jednog od najvećih talenata nemačkog fudbala.

Sastav reprezentacije Nemačke za Svetsko prvenstvo:

Golmani: Manuel Nojer, Oliver Baumann, Aleksander Nibel.

Odbrana: Josua Kimih (kapiten), Niko Šloterbek, David Raum, Jonatan Ta, Valdemar Anton, Antonio Ridiger, Nejtanijel Braun, Malik Tijao.

Vezni red: Džamal Musijala, Florijan Virc, Lenart Karl, Anđelo Štiler, Aleksandar Pavlović, Leon Gorecka, Liroj Sane, Feliks Nmeča, Nadim Amiri, Paskal Gros.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Pavlović Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Napad: Kai Haverc, Deniz Undav, Džejmi Leveling, Nik Voltemade, Maksimilijan Bajer.

Nemačka će pripreme za Svetsko prvenstvo odraditi kroz prijateljske utakmice protiv Finske i Sjedinjenih Američkih Država, dok će na turniru igrati u grupi E sa selekcijama Kurasaa, Obale Slonovače i Ekvadora.

"Panceri" će prvi meč na šampionatu odigrati 14. juna protiv Kurasaa u Hjustonu.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: