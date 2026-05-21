Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde proslaviće osvajanje duple krune u petak veče na stadionu "Rajko Mitić", pre i posle utakmice protiv OFK Beograda (20.00).

FK Crvena zvezda ove sezone stigao je do 37. titule u fudbalskom prvenstvu i nove duple krune, šeste u nizu.

Fudbaleri Crvene zvezde sa peharom Kupa Srbije osvojenim u Loznici Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Početak u 19.00 sati

Svečana ceremonija slavlja počeće u 19.00 časova, kada će crveno-beli pred svojim navijačima još jednom podići šampionski pehar. Zato iz kluba apeluju na svoje navijače, da na vreme i što ranije dođu na popularnu Marakanu. Ulaz na proslavi titule je besplatan, za sve one koji dođu na stadion.

Povodom proslave titule priprema se posebna koreografija, u kojoj će svaka tribina i svaki navijač imati važnu ulogu. Zato se u klubu nadaju da će stadion biti dobro popunjen. Očekuje se spektakularna atmosfera, kako na tribinama, tako i na terenu.

Dejan Stanković u zagrljaju sa Markom Arnautovićem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Deki pun emocija

Šef stručnog štaba FK Crvena zvezda Dejan Stanković iskoristio je priliku da pozove verne navijače, da u što većem broju dođu na proslavu.

‍ - To je jedan veliki uspeh. Navijači treba da dođu da pozdrave ove momke jer su stvarno to zaslužili. Stalno ponavljam da su dali sve od sebe. Videlo se to i u finalu kupa protiv Vojvodine - rekao je Dejan Stanković i dodao:

- Bilo je to jedno od lepših finala u poslednje vreme, mnogo naboja, tenzije, sportskog nadmetanja, emocije koje smo doživeli svi na kraju utakmice. Ovi momci zaslužuju da što više ljudi dođe i da ulepšaju ovu istorijsku godinu.

1/12 Vidi galeriju Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Nastavak proslave na Kališu

FK Crvena zvezda pored besplatnog ulaza potrudio se i da najmlađi zvezdaši imaju prijatan boravak na stadionu "Rajko Mitić". Od 18.00 časova uoči utakmice protiv OFK Beograda, na zapadnoj strani Marakane biće organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače. Ispred Red Star šopa biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe simpatizere crveno-belih boja, uz dobro poznatu zvezdašku muziku.

Aleksandar Katai, prvotimac Crvene zvezde, proglašen je za najboljeg igrača Superlige, a laskavo priznanje za najboljeg mladog fudbalera pripalo je Vasiliju Kostovu. Pored njih dvojice, još četvorica igrača crveno-belih su u idealnom timu - Nair Tiknizjan, Jung Vu Seol, Rade Krunić i Džej Enem.

Po završetku utakmice, navijači tradicionalno planiraju nastavak proslave na Kalemegdanu, kod spomenika Beogradskom pobedniku.