Aleksandar Dragović opet u Crvenoj zvezdi!

Nekadašnji defanzivac crveno-belih Aleksandar Dragović stigao je iz Austrije u Srbiju, a prvo što je uradio je poseta nekadašnjem klubu i saigračima sa Marakane.

Aleksandar Dragović u sezoni 2024. kada se oprostio od dresa FK Crvena zvezda

Aleksandar Dragović odgledao je trening crveno-belih pred poslednju utakmicu u sezoni, protiv OFK Beograda, u petak od 20.00 časova. Iskoristio je popularni Drago priliku da se pozdravi sa trenerom Dejanom Stankovićem, te sa igračima koje odlično poznaje Markom Arnautovićem, Mirkom Ivanićem i Strahinjom Erakovićem, kao i pomoćnikom Nenadom Sakićem.

Aleksandar Dragović bio je kapiten Crvene zvezde, a dres kluba nosio je od 2021. do 2024. godine. Za to vreme upisao je 95 utakmica u crveno-belom dresu i sedam golova. Osvojio je tri duple krune sa klubom iz Ljutice Bogdana 1A.

Otada, Aleksandar Dragović igra za Austriju iz Beča, klub u kojem je počeo svoju karijeru kao dečak. Pored Crvene zvezde i Austrije igrao je još za Bazel, Dinamo iz Kijeva, Leverkuzen i Lester.

Za nacionalni fudbalski tim Austrije Aleksandar Dragović odigrao je 100 utakmica i dao dva gola.