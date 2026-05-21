CRNO-BELI ČASTE NAVIJAČE: Besplatan ulaz na utakmicu Partizana i Radnika na oproštaju Natha
Ulaz na utakmicu fudbalera Partizana i Radnika iz Surdulice, u utakmici poslednjeg 37. kola Super lige Srbije biće besplatan.
Kako je danas saopštio Partizan, navijači će moći da uđu bez karte na stadion u Humskoj.
Bibars Natho Foto: Starsport
Utakmica poslednjeg kola igra se u subotu od 15 časova.
To će biti poslednja utakmica kapitena Bibarsa Natha, koji će na kraju sezone završiti karijeru.
"Nisam mogao da zamislim da igram bilo gde posle Partizana. Zato na svojoj poslednjoj utakmici, kao fudbaler, želim svakoga od vas da pogledam u oči. Želim da vam zahvalim na podršci koju ste mi pružali svih ovih godina", rekao je Natho.
