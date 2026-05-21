Slušaj vest

Fudbaleri Aston Vile u sredu uveče osvojili su Ligu Evrope, pošto su u Istanbulu savladali Frajburg sa 3:0.

Tim iz Birmingema je osvojio prvi trofej posle 34 godine, a jedan od najzaslužnijih za trofej je argentinski golman Emilijano Martinez.

Da čudo bude veće, Martinez je u finalu branio sa slomljenim prstom, pošto se povredio neposredno pre početka utakmice.

1/5 Vidi galeriju Aston Vila - Frajburg, Emilijano Martinez Foto: Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Slomio sam prst tokom zagrevanja, ali svaka loša stvar donosi nešto dobro. Ovo sam radio celog života i nastaviću da radim. Da li je trebalo da brinem? Pa, nikada ranije nisam imao slomljen prst... To su stvari kroz koje morate proći i ponosan sam što branim Aston Vilu", rekao je Martinez posle utakmice.

Odrastao u nemaštini

Emilijano je rođen 2. septembra 1992. godine u gradiću Mar del Plata, koji pripada predgrađu Buenos Ajresa u Argentini. Kako je sam često isticao nije imao baš srećno detinjstvo jer je odrastao u nemaštini. Kao mali jednom prilikom je zatekao oca kako plače u sobi zbog nemogućnosti da plati račune.

Ta scena ostala mu je urezana duboko u sećanju zbog čega je rešio da uspe. Vrlo rano je počeo da se bavi fudbalom, a kada mu je bilo samo 16 godina igrao je za Argentinski juniorski tim. Ubrzo ga je primetio "lovac na talente" iz Arsenala.

Martinez je avionom prebačen u londonski klub na probe i ubrzo je sve impresionirao svojim talentom. Arsenal nije gubio vreme već ga je odmah kupio za 1.1 milion funti, a klub Atletico Independiente rado se rastao od talentovanog mladića za taj iznos.

Emiliano se teško skrasio u svom novom klubu. Zapravo je bio prestrašeni tinejdžer koji nije znao ni jednu reč engleskog. Prva godina daleko od porodice za njega je bila pravi izazov, a često je upadao u razmirice sa ostalim saigračima.

Nije mogao da igra profesionalne utakmice dok nije napunio 18 godina, a dugo vremena je proveo kao rezervni golman. Prava prilika mu se ukazala u junu 2020. godine kada je Bernard Leno pretrpeo tešku povredu, koju je Martinez savršeno iskoristio.

Iznad svega njegovi roditelji žrtvovali su sve što imaju samo da bi njihov sin uspeo, a Emiliano je jednom prilikom otkrio da je njegova majka često bila gladna da bi njenu omogućila zdrav i hranljiv obrok sa novcem koji ima.

O njegovom privatnom životu jako malo se zna, te se mnogi iznenade kada čuju da je već godinama u braku s Mandinom Martinez. Njih dvoje vezu su tržali u tajnosti, a jedino što je poznato je da su se venčali 2016. godine. Par iz braka ima dvoje dece, ćerku i sina, a svoju intimu drže podalje od javnosti.

Pobedio u svim finalima

Mister savršeni, prikladan je nadimak za popularnog Dibua. Jednostavno, Martinez je pobedio u svih sedam finala u kojima je branio.

Niz je počeo 2020. godine. Sa Arsenalom je prvo osvojio FA Kup posle pobede nad Čelsijem, a nedugo zatim i Komjuniti šild, posle pobede nad Liverpulom u penal seriji.

Seriju je nastavio sa selekcijom Argentine u njenoj najvećoj slavi. Naredne 2021. godine je osvojio Prvenstvo Južne Amerike na slavnoj "Marakani" trijumfom nad Brazilom. Sledi Finalisima 2022. na Vembliju, a zatim i kruna karijere - Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Sa Argentinom je još jednom postao šampion kontinenta - 2024. godine, posle trijumfa nad Kolumbijom, da bi se perfektan niz nastavio pomenutim trijumfom sa Aston Vilom.

Sramni potez obeležio krunu karijere

Svakako da je osvajanje Mundijala 2022. godine u Kataru vrhunac karijere Emilijana Martineza.

U sada već čuvenom finalu savladana je Francuska posle izvođenja penala.

Međutim, jedan skandal obeležio je dodelu trofeja za najbolje igrače na Mundijalu.

Naime, Emilijano Martinez pokazao je po mnogima neprimereneo i nesportsko ponašanje kada je vulgarno gestikulirao sa uručenom nagradom.

Foto: EPA/TOLGA BOZOGLU