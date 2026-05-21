Arsenal je u utorak uveče osvojio prvu šampionsku titulu posle 22 godine, nakon što je njegov najbliži konkurent Mančester siti odigrao nerešeno 1:1 protiv Bornmuta.

"Da, osvojili smo titulu. Ali najponosniji sam na to kako smo je osvojili. Pokazali smo veoma važne vrednosti ne samo u sportu, nego u životu. Istrajnost, biti otporan, smiren u trenucima kada ljudi sumnjaju. I biti ranjiv. Pitao sam se da li sam dovolno dobar da predvodim ove igrače do osvajanja trofeja? Dok to ne uradiš, ne možeš sebi da dokažeš da možeš", rekao je Arteta na konferenciji za novinare, preneo je Skaj.

Londonska ekipa je u najvećem delu sezone bila prva na tabeli, ali je u aprilu izgubila veliku prednost i sustigao ju je Siti. Međutim, Arsenal je u poslednjih nekoliko utakmica uspeo da pobedi i ostane na vrhu tabele.

"Iz ovoga sledi velika lekcija, da ostanete skromni, radoznali i fokusirate se na cilj koji želite da postignete. Ako date sve od sebe, imate dobru šansu. Davali smo sebi dobru šansu tri godine uzastopno. Ove sezone smo to uradili. I sada želimo još", naveo je Arteta.

Arsenal će 30. maja u Budimpešti igrati u finalu Lige šampiona protiv branioca titule Pari Sen Žermena.

"Za par dana nas čeka najveća utakmica u Budimpešti. Nagrađeni smo, znamo da smo išli korak po korak. Kada nismo stigli do cilja jer je ponekad neko drugi bolji... Ali morate da kažete: 'Neću stati, poboljšaću se'. To će biti tema ove sezone. Ako nismo uradili dovoljno, ima stvari koje treba da uradimo da bismo napravili taj korak. Bili smo veoma kreativni u našem procesu da to ostvarimo", naveo je Arteta.

On je rekao da nije gledao utakmicu Sitija i Bornmuta jer je tada pravio roštilj.

Arteta nije bio sa igračima koji su se okupili sa stručnim štabom u trening centru da gledaju utakmicu. Priključio im se rano ujutro u sredu, ali je rekao da ne žali što je otišao kući i ostavio igrače pred tu utakmicu: "To je jedno od najboljih osećanja", rekao je Arteta o remiju Sitija i Bornmuta.

"Trebalo je da budem tamo sa igračima jer su to želeli. Ali nisam mogao, 20 minuta pre početka, morao sam da odem. Nisam mogao da donesem energiju koju sam želeo. To je bio njihov trenutak da budu zajedno, da sami gledaju i sačekaju ishod. Otišao sam kući, izašao u baštu, zapalio vatru i počeo da pravim roštilj. Nisam gledao ništa. Samo sam čuo zvuke iz dnevne sobe, kada se dogodila magija", naveo je on.

"Moj najstariji sin otvorio je vrata bašte, potrčao je ka meni, počeo da plače, zagrlio me je i rekao: 'Mi smo šampioni tata'. Druga dva sina i supruga su došli i bilo je divno videti ih radosne, oni su uvek uz mene. Bilo je magično. Minut kasnije, Martin Edegor je uputio video poziv: 'Gde si? Dolazi'. Rekao sam da uživaju i da se vidimo za par sati negde u Londonu", dodao je on.

Istovremeno, desetine hiljade navijača okupile su se kod stadiona Arsenala.

Arteta je rekao da je hemija koju su navijači stvorili oko ekipe bolja od osvajanja trofeja, a čak je iskoristio i metaforu za propuštenu priliku - "bottle" da to opiše.

"Kada smo otvorili tu flašu, svi su imali toliko toga da ispuste, bilo je neverovatno svedočiti tome. Ono što su do sada stvorili oko ekipe i kluba, neverovatno je videti. Ta hemija, povezanost, strast je nešto prelepo. Trofej je sjajan, ali je ovo, po mom mišljenju, nešto veće", naveo je Arteta.

(Beta)