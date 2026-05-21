Taj potez naišao je na oštre reakcije političkih stranaka Narodna partija i VOX, koje smatraju da klub na taj način promoviše političku poruku i dovodi u pitanje identitet Navare, prenela je španska Marka.

Predstavnici Narodne partije iz Navare poručili su da je "neprihvatljivo koristiti fudbal za prikazivanje simbola koji narušavaju identitet Navare", dok je VOX otišao korak dalje povezujući klub sa baskijskom separatističkom organizacijom ETA.

Na društvenim mrežama pojavile su se i poruke poput: "U Navari navijamo za Osasunu, Navara nije deo Baskije, a Baskija ne postoji. Stavite svoju mapu, ali ostavite našu teritoriju na miru." Kontroverza se odnosi na pojam 'Euskal Herria', koji u baskijskom nacionalističkom narativu obuhvata sedam teritorija, tri provincije autonomne baskijske zajednice u Španiji (Alava, Biskaja i Gipuskoa), zatim Navaru, kao i tri oblasti na jugozapadu Francuske: Donju Navaru, Labur i Zuberoa.

Iako taj koncept ima kulturno i istorijsko značenje za deo Baskijaca, on nema zvaničan politički ili administrativni status, zbog čega njegovo prikazivanje na sportskim obeležjima često izaziva političke rasprave u Španiji.

(Beta)