Slušaj vest

Biće to duel lišen rezultatskog imperativa, za domaćina u svečarskoj atmosferi posle izborenog plasmana u kvalifikacije za Ligu konferencije, za Brđane još jedan u nizu u kojem će stručni štab pružiti šansu mlađim igračima, a sve u pripremi za novu, vrlo izazovnu sezonu i skraćeni format Super lige od 14 timova.

Jedan od onih koji su tokom sezone dobili i iskoristili šansu u belo-crnom dresu je štoper Milan Đoković. Za Čukarički je Čačanin rođen 25. septembra 2003. godine debitovao u petom kolu tekuće sezone, tokom koje se ustalio među starterima, a odigrao je čak 29 utakmica u belo-crnom dresu, postigao je i dva gola.

„Izuzetno sam zadovoljan sezonom, stručni štab i uprava kluba su imali poverenje u mene i zaista sam im na tome više nego zahvalan. Trudio sam se da to opravdam na terenu i da doprinesem rezultatima ekipe. Na kraju, izborili smo plasman u plej-of, ali svakako da je moglo bolje i da Čukarički treba da stremi još višim ciljevima. Kad sam dolazio u Čukarički za mene je postojao plan, otišao sam na jednogodišnju pozajmicu u Radnik iz Surdulice i ta sezona mi je mnogo značila“, kazao je Milan Đoković.

1/5 Vidi galeriju Čukarički - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U Surdulici je visoki štoper imao priliku da sarađuje sa sadašnjim šefom struke Markom Jakšićem.

„Poznati su mi njegovi zahtevi, znamo se od ranije i verujem da ćemo zajedno imati još bolje rezultate u Čukaričkom naredne sezone. A ona će biti prilično zahtevna, sada sa 14 timova, od kojih čak četiri ispada iz lige. Zbog toga će se voditi borba za svaki bod, od starta šampionata moramo da budemo maksimalno fokusirani. Sledi nam kraći odmor i verujem potom dobre pripreme za sve što nas očekuje naredne sezone“, kazao je Đoković.

Pre toga, Čukarički će sezonu zatvoriti utakmicom protiv Železničara.

„Odigrali smo već dve utakmice, posebno je zanimljiva bila druga, na našem stadionu na Banovom brdu. Sa mnoštvom preokreta, pogotkom za naš trijumf u poslednjim sekundama utakmice. Mnogo nam je značio taj trijumf, uz onaj protiv Partizana mislim da je bio najbitniji u sezoni. Ne samo zbog bodova, nego i samopouzdanja, a opet savladali smo odličnu ekipu iz Pančeva. I u trećem odmeravanju snaga sa njima idemo na pobedu, od toga Čukarički neće odstupiti u kakvom god sastavu da bude. Naravno, uz respekt i čestitke Železničaru, njegovim igračima i stručnom štabu na svemu što su uradili ove sezone, bili su najprijatnije iznenađenje. Mnogo bi nam značilo da sezonu zatvorimo na najbolji mogući način, a verujem pre svega da publiku čeka vrlo zanimljiv susret“, zaključio je Milan Đoković, koji još uvek ne razmišlja o odlasku sa Banovog brda:

„Fokusiran sam samo na teren i ono što se događa na treninzima i utakmicama. Ako bude adekvatne ponude, kad bude došlo vreme za to, pričaćemo na tu temu“.