U intervjuu za 'Movistar Plus' Luis Enrike je priznao da ga je iznenadila mogućnost Gvardiolinog odlaska iz Sitija.

"Ne mogu da verujem u to i ne želim da verujem, jer bih voleo da ostane još mnogo godina", rekao je Enrike.

PSŽ se trenutno priprema za finale Lige šampiona, u kojem će 30. maja igrati protiv Arsenala.

Luis Enrike je istakao da je još tokom rada na klupi reprezentacije Španije razmišljao o tome koliko je poseban posao klupskog trenera.

"Voleo bih da gledam Pepa još mnogo godina na najvišem nivou. Nije stvar u trofejima, kakve veze ima broj?", rekao je Enrike.

Govoreći o Gvardiolinom uticaju na moderan fudbal, Enrike je naglasio njegovu inovativnost i sposobnost da menja način igre.

"On je promenio fudbal, ima hrabrost da uvodi štopere i bekove u sredinu terena. Jednog dana će možda postaviti štopere tik uz gol i svi će početi da ga kopiraju. Veoma malo ljudi ima tu sposobnost, a u tome je Pep broj jedan", zaključio je trener PSŽ-a.

Luis Enrike je u istom razgovoru pohvalio i Mikela Artetu, rekavši da je trener Arsenala promenio mentalitet londonskog kluba i da je njegova ekipa "bez sumnje najbolji tim u Evropi kada nema loptu".

(Beta)