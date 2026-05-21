Kako se navodi u saopštenju, 25-godišnji japanski reprezentativni pivot Šuiči Jošida potpisao je sa "Ohridom" ugovor za sezonu 2026/2027 sa mogućnosti produženja za sezonu 2027/2028.

Dolazi nakon dve sezone u francuskom "Nantu", gde je, ističe se, igrao ključnu ulogu u oba pravca, kako u francuskom prvenstvu, tako i u Ligi šampiona.

Jošida (193 cm) je prethodno je igrao za "Dinkerk" (Francuska) i "Azot Tarnov" (Poljska), a proglašen za najboljeg pivota Azijskog prvenstva 2024.

"Zdravo Ohride! Zdravo Ribari! Ja sam Šuiči Jošida, igrač japanske reprezentacije. Veoma sam srećan što nosim dres GRK Ohrida i radujem se igranju za ovaj klub i susretu sa našim navijačima! Vidimo se uskoro Ohride!", rekao Šuiči Jošida, koji će nositi "plavo-beli" dres sa brojem pet.

(Beta)