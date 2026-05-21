Obojica su bila deo prethodnog spiska selektora Tomasa Tuhela za prijateljske utakmice protiv Japana i Urugvaja, ali kako prenosi Bi Bi Si (BBC) neće putovati na Mundijal u Severnoj Americi.

Megvajer je odluku selektora prokomentarisao putem Instagrama, istakavši da je razočaran izostavljanjem sa konačnog spiska.

"Bio sam uveren da ovog leta mogu da odigram važnu ulogu za svoju zemlju posle sezone kakvu sam imao. Šokiran sam i slomljen ovom odlukom. Želim sve najbolje igračima", napisao je fudbaler Mančester junajteda.

Tuhel bi u petak trebalo zvanično da objavi konačan spisak od 26 igrača za Svetsko prvenstvo, koje počinje 11. juna.

(Beta)