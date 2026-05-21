Slušaj vest

Klub je tužnu vest podelio putem društvenih mreža, uz dirljivu poruku o čoveku koji je duže od tri i po decenije bio neraskidiv deo crveno-belog tima.

Iako je zvanično obavljao funkciju vozača punih 35 godina, iz kluba ističu da je Božidar bio mnogo više od običnog radnika.

Generacije fudbalera, trenera i svih zaposlenih u Borcu pamtiće ga pre svega po njegovoj ljudskosti, vedrom duhu i osmehu. Bio je poznat kao neko ko je uvek bio spreman da priskoči u pomoć i ko je gajio neizmernu ljubav i odanost prema klubu, ostavivši neizbrisiv trag u srcima svih koji su prošli kroz stadion kraj Morave.

- Svojim radom, požrtvovanjem i iskrenom ljubavlju prema FK Borac bio je mnogo više od vozača – bio je deo naše fudbalske porodice – navodi se u oproštajnoj poruci.