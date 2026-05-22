Fudbalski klub Barselona je tradicionalno na kraju sezone organizovao zajedničko druženje članova prvog tima.

Zajednička večeras održana je u jednom restoranu.

Najveću pažnju izazvao je Lamin Jamal koji se pojavio u društvu nove devojke Ines Garsije.

Lamin Jamal, gol protiv Ovijeda

Već neko vreme spekulisalo se da su oni u vezi, a sinoć su to zvanično potvrdili kada su zajedno stigli na zabavu koju je organizovala Barselona.

Ines Garsija je inače influenserka iz Sevilje koja nije bila previše poznata španskoj javnosti sve do trenutka dok nije počelo da se priča da je u ljubavnoj vezi s Jamalom.

No, već su procurili poprilično iznenađujući detalji kada je Ines u pitanju jer je ona bila u dugogodišnjoj vezi sve do pre nekoliko sedmica.

Čak su se pojavile i objave na Instagramu od pre nekoliko sedmica gde je bivšem dečku ostavljala komentare da ga voli, a nekoliko dana kasnije oni su raskinuli.

Španski mediji objavili su da je Jamal bio taj koji je napravio prvi korak, a dok su stupili u kontakt Ines je odlučila da ostavi svog dečka kako bi se počela zabavljati sa zvezdom Barselone.

Nju je pre veze s Jamalom pratilo manje od 2.000 ljudi na Instagramu, ali kada se potvrdilo da je zavela fudbalera popularnost joj je neverovatno skočila.

Jamalovu novu devojku trenutno na toj društvenoj mreži prati skoro 140.000 ljudi.

Mnogi su je žestoko kritikovali što je svom dugogodišnjem dečku sve to priredila, ali i prozvali su je "sponzorušom" jer je ostavila momka s kojim je bila godinama zbog zvezde Barselone.