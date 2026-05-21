Srpski fudbaler i reprezentativac Andrija Živković je završio sezonu sa PAOK-om, ali ovoga puta bez osvojenog trofeja.

Ambicije su bile najviše u grčkom prvenstvu, ali je AEK ovoga puta bio kvalitetniji na terenu.

Šta na sve to kaže Andrija?

On se oglasio na Instagramu gde je istakao zahvalnost navijačima i svima koji su podržavali klub ove sezone.

„Pustio sam da prođe nekoliko dana jer sam prvo morao da shvatim šta se dogodilo. Bila je to godina puna pritiska, poteškoća i velikih zahteva, godina koja nas je testirala na svim nivoima. Kraj nije bio onakav kakav smo očekivali.

Ali kroz sve to dobili smo nešto zaista dragoceno: vašu ljubav i podršku. Svaka poruka, svaki razgovor, podsetili su nas da se ne borimo sami. Mi smo porodica i u teškim trenucima vidi se ko je uz tebe.

Takođe želim da vam uputim veliko hvala što ste mi pružili priliku da služim ovom timu. Hvala vam što ste mi dozvolili da još jednu godinu budem uz vas, da živim, borim se i delim svaki trenutak ovog puta sa vama.

Sada nema mesta za razočaranje. Podižemo glave, postajemo čvršći, jači i nastavljamo zajedno. Daćemo sve za ovaj tim, za ovaj dres koji volimo i poštujemo.

Idemo jači nego ikada. Napred, PAOK!”

