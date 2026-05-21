Askou je ove sezone predvodio škotski klub do četvrtog mesta u Premijer ligi Škotske, a pobeda protiv Hibernijana prošlog vikenda obezbedila je Madervelu plasman u evropska takmičenja.

Askou (43) će u Tuluzu naslediti Karlesa Martinesa Novela, čiji trogodišnji mandat na klupi francuskog prvoligaša završava po okončanju sezone. Tuluz trenutno zauzima deseto mesto u Ligi 1.

Madervel i Tuluz postigli su dogovor o obeštećenju za odlazak danskog trenera, koji je istakao da je zahvalnost najbolja reč kojom može da opiše period proveden u škotskom klubu.

"Protekla godina bila je neverovatno putovanje. Podrška igrača, stručnog štaba, uprave, volontera i navijača bila je od neprocenjivog značaja za razvoj kluba", rekao je Askou.

On je posebno izdvojio završnicu sezone i pobedu na stadionu 'Easter Road', kojom je klub ostao u borbi za evropska takmičenja.

"Posebne prilike u fudbalu se retko pojavljuju i nikada ne znate kada će doći. Nekada morate da ostavite iza sebe velike stvari kako biste stvorili nove, ma koliko to bilo teško", dodao je danski trener.

(Beta)

