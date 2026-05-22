Juventus je izgubio od Fiorentine na svom terenu i tako više sudbina nije u njegovim rukama, zavise od drugih timova pred poslednje kolo kada će se rešiti ko će u Ligu šampiona iz italijanske Serije A.

Četiri prvoplasirana idu u elitno takmičenje, Juventus je trenutno šesti i čekaće kiks Koma, Milana i Rome. Pritom, moraju da pobede Torino u nedelju od 20.45.

Ukoliko se ne desi da budu u top 4 tima, Spaleti će biti bivši.

Tako pišu italijanski mediji, postoji i tenzija sa direktorom Komolijem, pa sve utiče na njegovu konačnu odluku koja bi mogla biti saopštena već u ponedeljak.

"La stampa" piše da je Spaleti definitivno odlučio da ukoliko se ne plasira u top 4, da će podneti ostavku, ali i da je moguće da uprava tu ostavku neće prihvatiti.

