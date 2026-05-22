Golman brazilskog Gremija Veberton doživeo je emotivan šok nakon što je saznao da je dobio poziv za Svetsko prvenstvo.

Karlo Ančeloti je objavio spisak igrača za Svetsko prvenstvo, a među 26 imena je i ime čuvara ovog brazilskog kluba.

On je nakon Alisona i Edersona treća opcija na golu Brazila, ali to ga naravno nije sprečilo da proslavi poziv koji je ceo život čekao.

Nalazio se u društvu porodice u trenutku kada je pratio Ančelotijevu pres konferenciju, a onda se odjednom - srušio i zaplakao.

Teško da će 38-godišnjak dobiti šansu da brani na Mundijalu, ali sam odlazak na turnir velika je stvar za iskusnog čuvara mreže.

Ipak, to neće biti prvo veliko takmičenje za njega, pošto je upisao jedan nastup na Mundijalu 2022. godine, kada je protiv Južne Koreje u osmini finala ušao u posljednjih 10 minuta. Ukupno je za Brazil branio na 10 utakmica.