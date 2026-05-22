Slušaj vest

Reprezentacija Norveške igraće ove godine na Svetskom prvenstvu, po prvi put od 1998. godine, a danas je selektor Stole Solbaken objhavio spisak od 26 igrača na koje računa na predstojećem Mundijalu.

Prve zvezde norveškog tima su svakako Erling Haland i Martin Edegard, oni će biti i najveći aduti Solbakenovog tima na Mundijalu, ali bilo je i manjih iznenađenja na njegovom spisku.

1/16 Vidi galeriju Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: Tiziano Ballabio / Alamy / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Možda je najveće iznenađenje to što je Telo Osgard uvršten na spisak, s obzirom da fudbaler Rendžersa nije bio u sastavu reprezentacije tokom martovskog okupljanja, a i njegovo ime se retko pominjalo u diskusijama koje su prethodile izboru.

Solbaken je objasnio zašto se odlučio za Osgarda.

''U martu smo želeli da isprobamo nekog drugog. Bili smo prilično sigurni šta Telo predstavlja. Telo je igrač u oba šesnaesterca. On je igrač koji drži loptu, što znači da može biti korišćen i protiv uspostavljenih odbrana i u onim periodima kada nam je možda potrebno da držimo loptu''.

Iznenađenje je i što igrač Tuluza Aron Donum nije deo tima, jer je bio redovno pozivan tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i dobio je minutažu u četiri kvalifikacione utakmice.

Takođe, i fudbaler Brana Feliks Horn Mire i štoper Bolonje Eivind Heland nisu na Solbakenovom spisku.

Golmani: Orjan Niland, Egil Selvik, Sander Tangvik.

Odbrambeni igrači: Kristofer Ajer, Torbjorn Hegem, Leo Skiri Ostigard, Džulijan Rajerson, Markus Holmgren Pedersen, Dejvid Meler Vulf, Fredrik Bjorkan, Sondre Langos, Henrik Falčener.

Vezni igrači: Martin Edegard, Sander Berže, Fredrik Orsnes, Patrik Berg, Kristijan Torsvedt, Antonio Nusa, Oskar Bob, Andreas Šjelderup, Jens Peter Hauge, Telo Asgor, Morten Torsbi.

Napadači: Erling Haland, Aleksander Serlot, Jergen Strand Larsen.

Norvežani će se takmičiti u Grupi I, gde će im rivali biti Francuska, Senegal i Irak. Prvi meč će igrati 17. juna protiv Iraka.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: