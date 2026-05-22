Slušaj vest

Transfer bomba eksplodirala je na Marakani.

Futsal klub Crvena zvezda vratio se u elitni rang, a uprava kluba ne sedi skrštenih ruku i već je dovela jedno dobro poznato ime - Aleksandra Pavlovića, poznatog i po nadimku Čvrga.

Foto: KMF Crvena zvezda

Pavlović je provereni futsal igrač koji je prethodne sezone nastupao za Akademac iz Trebinja, a tokom karijere igrao je i za Partenon, Ekonomac, Smederevo, Novi Pazar, Kalču, Vinter Sport, FON i Loznicu, a imao je epizodu i u Libanu.

Za njega se interesovao veliki broj klubova jer je u pitanju igrač koji pravi razliku, ali su čelnici Zvezde bili najbrži i najkonkretniji, a Pavlović je zaigrao za klub za koji navija od malih nogu.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Pavlović, novi futsaler KMF Crvena zvezda Foto: KMF Crvena zvezda

- Utisci su fenomenalni. Došao sam u klub za koji navijam od malih nogu, a to je ostvarenje sna svakog igrača! Zvezda u svakom sportu mora da ide na titulu! Borićemo se, daćemo sve od sebe da titula stigne na Marakanu - rekao je Aleksandar Pavlović, pa dodao i šta navijači mogu da očekuju od njega:

- Pre svega veliku borbenost na terenu i veliku podršku ostalim igračima.

Imao je i poruku za navijače.

- Napunite hale gde god igra Zvezda i pobeda se neće dovoditi u pitanje!

Crvena zvezda će naredne sezone biti deo prvoligaškog karavana zajedno sa Partizanom, Loznicom, Vojvodinom, Smederevom, Ekonomcem, Vranjem, Novim Pazarom, Vinter Sportom i MB Namenskom iz Lučana.

BONUS VIDEO: