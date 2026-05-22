Golman Veverton je ostao bez svesti nakon što je čuo da će putovati na Svetsko prvenstvo.
BIZARNO
PAO U NESVEST KAD JE ČUO DA IDE NA MUNDIJAL! Članovi porodice slavili dok on nepomično leži! Neverovatne scene iz doma poznatog golmana
Golman Gremija je sa porodicom gledao obraćanje Karla Anćelotija, a kada je selektor Brazila pročitao Vevertonovo ime usledilo je veliko slavlje.
Veverton je jedan od trojice golmana koji će putovati na Mundijal, a od uzbuđenja je skočio sa članovima porodice nakon čega je izgubio svest i pao preko sofe. Prisutni nisu primetili šta se dešava, mislili su da je to njegova reakcija, pa su nastavili da slave, pa čak i da ga grle dok je on nepomično ležao.
Snimak sa kućne kamere postao je hit na internetu, a Veverton je kasnije potvrdio da je zaista bio bez svesti od prevelike emocije.
Pogledajte kako je to izgledalo:
