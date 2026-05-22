Kapiten Bajerna iz Minhena Manuel Nojer, koji je poslednjih dana dospeo u žižu javnosti jer je "preoteo" mesto startne "jedinice" Oliveru Baumanu na golu reprezentacije Nemačke, propustiće zbog povrede predstojeće finale kupa protiv Štutgarta.

Poveda lista, zbog koje je minulog vikenda napustio ranije teren protiv Kelna, nije ozbiljne prirode, ali iskusni golman ne želi ništa da rizikuje pred poslednji Mundijal u karijeri.

Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Instagram/manuelneuer, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Stoga će Vensan Kompani u subotu uveče od 20 sati, a prema informacijama kojima raspolaže Florijan Pletenberg, staviti na gol Jonasa Urbega.

Zanimljivo je da sve dolazi u sezoni gde je Bajern ima priliku da osvoji prvi trofej kupa još od 2020. godine, ali u Nojerovom slučaju Mundijal je važniji od toga.

Kurir Sport / Sportske.net

