Nakon punih deset godina na kormilu "Građana", proslavljeni stručnjak odlučio je da stavi tačku na svoju menadžersku misiju na Etihadu. Klub je potvrdio odlazak čoveka koji je od Sitija stvorio istinskog giganta, pokorio Evropu i uspostavio standarde dominacije kakvi se retko viđaju u modernom sportu.

- Ne pitajte me za razloge zbog kojih odlazim. Nema razloga, ali duboko u sebi, znao sam da ovo nije moje vreme. Ništa nije večno, da jeste, ja bih bio ovde. Večnost će biti osećaji, ljudi, uspomene i ljubav koju imam za Mančester siti - poručio je Pep Gvardiola u svom oproštajnom intervjuu na zvaničnom sajtu kluba.