SADA JE I ZVANIČNO! Pep Gvardiola se na emotivan način oprostio od Sitija!
Pep Gvardiola napušta klupu Mančester sitija.
Nakon punih deset godina na kormilu "Građana", proslavljeni stručnjak odlučio je da stavi tačku na svoju menadžersku misiju na Etihadu. Klub je potvrdio odlazak čoveka koji je od Sitija stvorio istinskog giganta, pokorio Evropu i uspostavio standarde dominacije kakvi se retko viđaju u modernom sportu.
Gvardiolin desetogodišnji mandat ostaće upisan zlatnim slovima u istorijskim knjigama. Sa neverovatnih 20 osvojenih trofeja, on odlazi kao najuspešniji strateg u istoriji kluba.
Ipak, ovo nije definitivan rastanak sa plavim delom Mančestera. Iako napušta užarenu trenersku klupu, Pep će ostati deo "Siti grupe", gde će u narednom periodu obavljati funkciju glavnog ambasadora kluba.
- Ne pitajte me za razloge zbog kojih odlazim. Nema razloga, ali duboko u sebi, znao sam da ovo nije moje vreme. Ništa nije večno, da jeste, ja bih bio ovde. Večnost će biti osećaji, ljudi, uspomene i ljubav koju imam za Mančester siti - poručio je Pep Gvardiola u svom oproštajnom intervjuu na zvaničnom sajtu kluba.