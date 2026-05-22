Kerik je na klupi Junajteda zamenio Rubena Amorima u januaru i vodio je taj klub do trećeg mesta na tabeli Premijer lige i plasmana u Ligu šampiona, čime je zaslužio da dobije novi ugovor.

Junajted je, predvođen Kerikom upisao, 11 pobeda na 16 utakmica, uz tri remija i dva poraza. Nijedan klub iz Premijer lige nije osvojio više bodova od Junajtedovih 36 od Kerikovog ;imenovanja 13. januara.

"Od trenutka kada sam stigao ovde pre 20 godina, osetio sam magiju Mančester junajteda. Nositi odgovornost vođenja ovog kluba ispunjava me ogromnim ponosom", rekao je Kerik.

Majkl Kerik

"Tokom proteklih pet meseci, ova grupa igrača je pokazala da može da dostigne standard koje ovde zahtevamo. Sada je vreme da ponovo krenemo napred zajedno, sa ambicijom i jasnim osećajem svrhe", dodao je on.

Kerik će tako postati sedmi stalni trener Junajteda od penzionisanja legendarnog Aleksa Fergusona 2013. godine.

Bivši engleski fudbaler je proveo 12 godina na Old Trafordu kao igrač, odigrao je 464 utakmice i osvojio pet titula Premijer lige, Ligu šampiona, Ligu Evropa, FA kup, dva Liga kupa i Svetsko klupsko prvenenstvo.