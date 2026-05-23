"Nikada ne govorim ništa o izboru tima za utakmicu", rekao je Slot kada su ga novinari pitali da li će Salah igrati protiv Brentforda, u utakmici u kojoj je Liverpulu potreban bod da bi obezbedio Ligu šampiona, preneli su danas britanski mediji.

U objavi na društvenim mrežama prošlog vikenda, Salah je pozvao Liverpul da promeni svoj stil igre, što je delovalo kao napad na igru tog tima pod vođstvom trenera Slota. Salah je posle poraza od Aston Vile napisao da Liverpul mora da se vrati tome da bude "hevi metal napadački tim koga se protivnici plaše".

Egipatski fudbaler će napustiti klub ovog leta posle devet godina na Enfildu.

Mohamed Salah - povreda na meču Liverpul - Kristal Palas

Na pitanje kako se oseća povodom komentara egipatskog napadača, Slot je rekao da nije važno šta on misli o tome.

"Važno je da obezbedimo Ligu šampiona u nedelju i da pripremim i Moa i ceo tim na najbolji mogući način za tu utakmicu. Bio sam veoma razočaran posle poraza od Aston Vile ; jer je pobeda u tom meču mogla da nam donese mesto u Ligi šampiona, a to nismo uradili", rekao je Slot.

"Sada nam je ostala još jedna važna utakmica. Obojica želimo ono što je najbolje za klub, obojica želimo da klub bude uspešan i to je glavni cilj", dodao je trener Liverpula.

Utakmica između Liverpula i Brentforda igra se u nedelju od 17.00 na Enfildu.