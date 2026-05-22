Trener Železničara Radomir Koković najavio je meč sa Čukaričkim, koji se igra u petak do 17 sati na stadionu SRC Mladost u Pančevu, u okviru poslednjeg kola Superlige Srbije.

– Ekipa Čukaričkog, bez obzira na odsustvo takmičarskog motiva, pokazala je da želi da bude ozbiljna i da želi da se takmiči. Tu pre svega mislim na njihove utakmice sa Vojvodinom i Partizanom, gde su pokazali dosta dobru takmičarsku crtu i pokazali da, iako su promenili tim i malo ga podmladili, žele da budu takmičarski nastrojeni i da se spreme za ono što ih očekuje na leto. To je neki vid rebuildinga, po najavi kolege, ali definitivno su ostavili jako dobar utisak na mene i stvarno sav respekt za njih zbog onoga što su pokazali u poslednjih nekoliko utakmica – počeo je Koković izlaganje na konferenciji za medije.

Potom se osvrnuo na svoj tim:

– Utakmica za nas takođe nema takmičarski značaj, ali mi moramo da iskoristimo ovu utakmicu da se dodatno unapredimo, da nastavimo da razvijamo naš model igre i da je iskoristimo kao referencu za stvari koje treba da popravimo, stvari koje treba dodatno da razvijemo i stvari koje treba kompletno da menjamo. Tako da, još jednom, bez obzira na to što utakmica nema preveliki takmičarski značaj za nas, mi imamo jako važan posao da uradimo sutra i ne smemo da iskoristimo ovaj momenat da upadnemo u mod rutine, da utakmicu, bez obzira na to što je poslednja u sezoni, odradimo rutinski, već naprotiv, kao što sam rekao, moramo da je iskoristimo maksimalno kako bismo se što bolje spremili za izazove koji nas očekuju na leto. Mi u tom duhu spremamo utakmicu i sutra ćemo izaći maksimalno ozbiljno na meč sa Čukaričkim, iz respekta prema nama samima pre svega, a potom i iz respekta prema našem protivniku, koji je jako ozbiljan.

U prošlom meču sa Novim Pazarom, Železničar je u startnoj postavi imao osam „bonus“ igrača.

– To su igrači koji su se nametnuli kroz treninge i utakmice. Par igrača je imalo sitne povrede, par igrača je imalo suspenzije, tako da se utakmica protiv Novog Pazara prosto namestila kao idealna prilika da ukažem šansu velikom broju mladih igrača. To je šansa za njih da rastu i razvijaju se, ali i šansa za nas da pokažemo da ostajemo dosledni našoj ideji da budemo, ako ne najmlađi, onda jedan od najmlađih kadrova i sledeće sezone, koja će biti jako zahtevna.

Ulaz na istočnu tribinu stadiona biće ponovo besplatan.

– Ne znam da li smem da budem previše bahat i da očekujem pun stadion, ali želim prvo da se zahvalim ljudima koji dolaze na naš stadion na svaku utakmicu, koji nas podržavaju i veruju u nas. Takođe, želim da pozovem apstinente ili ljude koji iz nekog razloga nisu dolazili. Mislim da je povoda bilo i više nego dovoljno. Želim da ih pozovem da nam pomognu u utakmici sutra i da uveličaju završetak ove sezone, koja je svakako bila posebna za sve nas – zaključio je Koković.