Novi Pazar će u subotu biti gost Vojvodini u Novom Sadu u poslednjem kolu Super lige Srbije.

Biće to poslednja utakmica Nenada Lalatovića na klupi Pazaraca.

Lalatović je ovu odluku doneo nakon sastanka sa čelnicima kluba, saznaje i prenosi portal "Tri K".

Naime, dve strane nisu mogle da se dogovore oko finansijskih detalja. Trener je i ranije govorio da je jedan od ključnih uslova za njegov ostanak povećanje budžeta za dovođenje igrača. Smatra Lalatović da je neophodno dovesti kvalitetnija pojačanja kako bi klub mogao da napravi iskorak u narednoj sezoni.

Novi Pazar je beležio veoma dobre rezultate nakon što je ekipu preuzeo Nenad Lalatović, ali ekipa na kraju nije uspela da izbori plasman u evropske kvalifikacije. Klub je bio spreman da pruži poverenje treneru i za sledeću sezonu, ali nesuglasice su dovele do toga da će Lalatović protiv Vojvodine voditi poslednju utakmicu.

Očekuje se da o svom statusu i odluci govori na konferenciji za novinare uoči utakmice u Novom Sadu.

Klub će u narednom periodu raditi na pronalasku novog šefa stručnog štaba.

