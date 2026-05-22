Slušaj vest

Novi Pazar će u subotu biti gost Vojvodini u Novom Sadu u poslednjem kolu Super lige Srbije.

Biće to poslednja utakmica Nenada Lalatovića na klupi Pazaraca.

Lalatović je ovu odluku doneo nakon sastanka sa čelnicima kluba, saznaje i prenosi portal "Tri K".

Naime, dve strane nisu mogle da se dogovore oko finansijskih detalja. Trener je i ranije govorio da je jedan od ključnih uslova za njegov ostanak povećanje budžeta za dovođenje igrača. Smatra Lalatović da je neophodno dovesti kvalitetnija pojačanja kako bi klub mogao da napravi iskorak u narednoj sezoni.

Nenad Lalatović Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Novi Pazar je beležio veoma dobre rezultate nakon što je ekipu preuzeo Nenad Lalatović, ali ekipa na kraju nije uspela da izbori plasman u evropske kvalifikacije. Klub je bio spreman da pruži poverenje treneru i za sledeću sezonu, ali nesuglasice su dovele do toga da će Lalatović protiv Vojvodine voditi poslednju utakmicu.

Očekuje se da o svom statusu i odluci govori na konferenciji za novinare uoči utakmice u Novom Sadu.

Klub će u narednom periodu raditi na pronalasku novog šefa stručnog štaba.

Kurir sport/Tri K

Ne propustiteFudbalHIT FOTKA NENADA LALATOVIĆA SA PRELEPOM CRNKOM! Osmeh od uva do uva - sjajni trener procvetao uz Draganu (FOTO)
Nenad Lalatović
FudbalKAKO JE GOLMAN ZVEZDE "SPASIO" NENADU LALATOVIĆU 50.000 EVRA! Vojvodina mogla da napravi problem treneru, ali zbog Mateusa može da odahne
Nenad Lalatović
FudbalMIRKO IVANIĆ PAO U NESVEST NA TRENINGU: "Celu noć je igrao igrice, pio koka-kolu..."
Mirko Ivanić
FudbalLALATOVIĆ OTKRIO KO JE KATAIJA DOVEO U ZVEZDU: Sedimo, Terza, Kokeza i ja...
VOJVODINA-NOVI PAZAR_37.JPG

Bonus video:

00:13
Nenad Lalatović Izvor: arena 3 premium