Danas je održana konferencija za medije pred utakmicu 7. kola plej of faze Superlige Srbije za sezonu 2025/26.

Partizan dočekuje ekipu FK Radnik iz Surdulice, a utakmica je zakazana za subotu 23. maj sa početkom u 15:00.

Pred sutrašnji meč novinarima se obratio šef stručnog štaba crno-belih Srđan Blagojević:

– Došli smo do kraja ovog prvenstva, onako poprilično turbulentnog. Subjektivni osećaj je da je od početka sezone prošlo ne godinu dana, nego daleko više. Okolnosti u kojima smo se takmičili i funkcionisali su dodatno pojačale taj osećaj. Nažalost, došli smo do toga da ovo poslednje kolo ne znači ništa sa takmičarske strane, a nadali smo se drugom mestu - rekao je Blagojević i potom dodao:

– Imamo obavezu prema sebi da ispoštujemo posao kojim se bavimo. Kao profesionalci i ljudi koji imaju ambiciju, moramo da odigramo utakmicu kako treba. Druga stvar je obaveza prema klubu i navijačima, jer razočaranje zbog rezultata u poslednjim mečevima postoji. Moramo angažovanom igrom doći do pozitivnog rezultata.

Lepim rečima je Blagojević pričao o Bibrasu Nathu koji će sutra staviti tačku na blistavu karijeru.

– To je jako emotivno za njega, ali i za sve nas. Jako sam ponosan i srećan što sam imao priliku da radim sa takvim igračem i čovekom. Natho je primer u mnogim stvarima kako bi trebalo da se ponašaju i rade igrači koji su uz njega stasavali ili će tek doći. Veliki je profesionalac u svakom trenutku, i kad je dobro i kad je manje dobro.

Otkrio je trener Partizana kakva je bila atmosfera na poslednjem treningu:

– Natho je trening odradio vrhunski profesionalno, prošao je kroz pozdravni koridor saigrača, a na kraju je sve završeno penalom koji je postigao u svom stilu. Sutra će početi utakmicu sa kapitenskom trakom i predvoditi ekipu u svom poslednjem meču. Imamo veliku obavezu da mu to ulepšamo.

Istakao je Blagojević šta je ključni problem kluba.

– Ako jednom rečju možemo da okarakterišemo ovu sezonu, ne samo tima nego celokupnog kluba, to je – nestabilnost. Ono što želim Partizanu u narednom periodu su stabilnost, jasan kurs i jedinstvo. Sa stanovišta narativa velikog kluba, gde je sve osim prvog mesta neuspeh, ova sezona je apsolutno neuspešna.