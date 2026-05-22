- Meni je drago da sam tu sa vama, nisam slučajno tu, jer onog trenutka kada je Nenad Lalatović rekao je da mu je najbitnije kako će biti ispraćen iz Novog Pazara. Biće onako kako i dolikuje, u velikom stilu. Sazvali smo konferenciju iz razloga da ljudima predsatvimo viziju kluba i zbog čega nije došlo do nastavka saradanje. Nismo mogli da ispoštujemo finansijske zahteve Nenada Lalatovića, nismo mogli da mu obećamo budžet sa kojim bi on jurio Evropu i prve tri pozicije. U ovom trenutku Novi Pazar ne može da ima tri miliona budžet, ni dva miliona... Moramo da nastavimo da poslujemo racionalno i domaćinski - rekao je Fikret Međedović, generalni direktor kluba.