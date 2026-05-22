DIREKTOR SE POJAVIO NA KONFERENCIJI I OTKRIO ZBOG ČEGA LALATOVIĆ NAPUŠTA NOVI PAZAR! Ovo su svi želeli da čuju
Nenad Lalatović više neće biti šef stručnog štaba Novog Pazara. Čuveni stručnjak završava misiju u gradu na Jošanici, a poslednji ples na klupi Novog Pazara imaće upravo protiv svog nekadašnjeg kluba, Vojvodine.
Uoči ovog duela, Lalatović je izašao pred novinare na oproštajnoj konferenciji za medije, a tu se pojavio i generalni direktor kluba Fikret Međedović koji je pričao o razlozima rastanka.
- Meni je drago da sam tu sa vama, nisam slučajno tu, jer onog trenutka kada je Nenad Lalatović rekao je da mu je najbitnije kako će biti ispraćen iz Novog Pazara. Biće onako kako i dolikuje, u velikom stilu. Sazvali smo konferenciju iz razloga da ljudima predsatvimo viziju kluba i zbog čega nije došlo do nastavka saradanje. Nismo mogli da ispoštujemo finansijske zahteve Nenada Lalatovića, nismo mogli da mu obećamo budžet sa kojim bi on jurio Evropu i prve tri pozicije. U ovom trenutku Novi Pazar ne može da ima tri miliona budžet, ni dva miliona... Moramo da nastavimo da poslujemo racionalno i domaćinski - rekao je Fikret Međedović, generalni direktor kluba.
Novi Pazar je beležio veoma dobre rezultate nakon što je ekipu preuzeo Nenad Lalatović, ali ekipa na kraju nije uspela da izbori plasman u evropske kvalifikacije.
Klub je bio spreman da pruži poverenje treneru i za sledeću sezonu, ali nesuglasice oko finansija dovele su do toga da će Lalatović protiv Vojvodine voditi poslednju utakmicu.